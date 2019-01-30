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Ankaragücü'ne Hırvat stoper

Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresi için transfer çalışmalarını sürdüren Ankaragücü, Hırvat stoper Ante Kulusic ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Ankaragücü'ne Hırvat stoper

Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresi için transfer çalışmalarını sürdüren Ankaragücü, Hırvat stoper Ante Kulusic ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Uzun yıllar Süper Lig'de forma giyen Kulusic, Ankaragücü ile anlaşma sağladığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Ankara'yı ve Ankaragücü'nü yakından tanıyan birisi olarak bu forma altında elimden gelen mücadeleyi sergileyeceğimin sözünü veriyorum" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

DHA

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