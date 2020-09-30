Ankaragücü, yeni forveti Torgeir Börven ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Süper Lig'in köklü takımlarından Ankaragücü, oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçirdikten sonra resmi sözleşmeye imza attıracak. Transferin ardından taraftarın merak ettiği isim haline gelen Börven hakkında bilgileri haberimizde verdik. Peki, Ankaragücü'nün yeni transferi Torgeir Börven kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Detaylar haberimizde...

TORGEİR BÖRVEN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

3 Aralık 1991 yılında Norveç'te dünyaya gelen oyuncu 28 yaşında. Santrfor bölgesinde görev yapan Börven, 1.85 boyunda ve sağ ayağını kullanıyor.

Güncel piyasa değeri, 800 Bin € olan Norveçli forvet, sol kanat ve on numara bölgelerinde de görev yapabiliyor. 2010 yılında kariyerine başlayan Börven, futbolculuk hayatının büyük bir bölümünü ülkesi Norveç'te geçirdi. 2014 yılında Hollanda'nın Twente takımına transfer olan ancak beklenilen performansı veremeyen golcü oyuncu, tekrar ülkesine dönmüştü.

Son olarak Rosenborg'da forma giyen Börven, Ankaragücü ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Toplamda 269 maça çıkan Börven, 91 gol ve 25 asist yaptı.