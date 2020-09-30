Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 30 Eylül 2020 | Milli Piyango İdaresiŞans Topu çekiliş sonuçları 30 Eylül 2020 | Milli Piyango İdaresiMasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 30 Eylül ÇarşambaÇekya ve Slovakya'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildiBrighton - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?Ankaragücü, gol kralı Torgeir Börven'i kadrosuna kattı!Edirne'de belediye personelinin pozitif çıkınca başkan karantinaya alındıDSÖ: Güvenli aşıya hala aylarca uzaktayız!Antalya'da metrelerce yüksekten düşen şahıs ağır yaralandı! O anlar kamerada30 Eylül koronavirüs tablosu | Vaka sayısı kaç oldu bugün Türkiye?
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Ankaragücü'nün yeni transferi Torgeir Börven kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Ankaragücü'nün yeni transferi Torgeir Börven kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Bu sezon Süper Lig'de küme düşme hattından uzak kalarak ligde orta sıraları hedefleyen Ankaragücü, Torgeir Börven'i kadrosuna kattı. Peki, Ankaragücü'nün yeni transferi Torgeir Börven kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Detaylar haberimizde...

Ankaragücü'nün yeni transferi Torgeir Börven kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Ankaragücü, yeni forveti Torgeir Börven ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Süper Lig'in köklü takımlarından Ankaragücü, oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçirdikten sonra resmi sözleşmeye imza attıracak. Transferin ardından taraftarın merak ettiği isim haline gelen Börven hakkında bilgileri haberimizde verdik. Peki, Ankaragücü'nün yeni transferi Torgeir Börven kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Detaylar haberimizde...

TORGEİR BÖRVEN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

3 Aralık 1991 yılında Norveç'te dünyaya gelen oyuncu 28 yaşında. Santrfor bölgesinde görev yapan Börven, 1.85 boyunda ve sağ ayağını kullanıyor.

Ankaragücü'nün yeni transferi Torgeir Börven kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Güncel piyasa değeri, 800 Bin € olan Norveçli forvet, sol kanat ve on numara bölgelerinde de görev yapabiliyor. 2010 yılında kariyerine başlayan Börven, futbolculuk hayatının büyük bir bölümünü ülkesi Norveç'te geçirdi. 2014 yılında Hollanda'nın Twente takımına transfer olan ancak beklenilen performansı veremeyen golcü oyuncu, tekrar ülkesine dönmüştü.

Son olarak Rosenborg'da forma giyen Börven, Ankaragücü ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Toplamda 269 maça çıkan Börven, 91 gol ve 25 asist yaptı. 

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT