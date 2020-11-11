Ankaralı Coşkun kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?

Star TV'de İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show programının konuğu olan Ankaralı Coşkun, izleyiciler tarafından Ankaralı Coşkun kimdir, nereli, kaç yaşında? başlıkları ile aratılmaya başlandı. Biz de haberimizde Ankaralı Coşkun ile ilgili bilgileri derledik.

ANKARALI COŞKUN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

44 yaşında olan Ankaralı Coşkun Direk 4 Nisan 1977 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Babası Ali Direk bağlama ustası olduğundan Ankaralı Coşkun müziğin içine doğdu. Birçok ünlü sanatçının eserlerini yazan babası Ali Direk sayesinde sanatçı çocukluğundan itibaren müzikle iç içe olmuştur.

Ankaralı Coşkun Direk 5 yaşından bu yana bağlama çalmaktadır. 5 yaşında iken Zühtü şarkısını çalmaya çalışan sanatçı 8 yaşına geldiğinde babası ile düğünlerde türkü okumaya başlamıştır. Çocukluk yıllarından itibaren müzikle iç içe olan Ankaralı Coşkun Direk kısa zamanda profesyonel bir bağlama ustası oldu.

Bir dönemin popüler isimlerinden olan Ankaralı Coşkun Direk Orhan Gencebay, Neşet Ertaş gibi birçok ünlü ismin ustası olan Bayram Aracı'nın torunudur. Babası Ali Direk'in de bağlama ustası olmasından dolayı Ankaralı Coşkun Direk erken yaşlarda müzikle tanışmıştır.

ANKARALI COŞKUN EVLİ Mİ?

44 yaşındaki Ankaralı Coşkun'un evli olup olmadığıyla ilgili bir bilgi bulunmamaktadır.

ANKARALI COŞKUN ŞARKILARI

1996 yılında 19 yaşında ilk albümü “Vay Seni Vay Vay” ı müzik severlerle buluşturdu. Profesyonel manada ilk çalışması olan bu albümle daha geniş kitlelere ismini duyurduktan sonra asıl çıkışını 2001 yılında çıkan Best Of Sincan 2 albümünde okuduğu “Çilli Horozum” türküsüyle yaptı. Ustam dediği birçok sanatçının yer aldığı bu albümde Ankaralı Coşkun okuduğu eserle hem albümün çok satmasına katkıda bulunda hem de çok daha büyük kitlelere ulaştı.

2003 yılında “Yapmazdım – Pire” adlı 3. albümünü, 2005 yılında “Yalan mı – Ağır Abi” adını verdiği 4. albümünü, 2007 yılında “Karaçalı” adlı 5. albümünü, 2009 yılında “Bana ne” adını verdiği 6. albümünü çıkaran Ankaralı Coşkun kendisini tüm Türkiye’ye hatta Türkiye’yi aşarak tüm dünyaya tanıttığı 7. albümü olan “Ankara’nın Bağları” nı 2011 yılında çıkardı.

Ankara’nın Bağları türküsü 2013 ve 2014 yılında google arama motorunda tüm dünyada en çok aranan ilk 10 eseri arasında yer aldı. Yine bu türkü “Med Cezir”, “Kardeş Payı” olmak üzere bir çok dizide dizi müziği olarak kullanıldı.