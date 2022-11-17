Ankaralı Müzikseverler "Müzik Peşinde 2 Ses" konserinde buluştu

Ankaralı müzikseverler soprano Özler Yalçıner Kelecioğlu ve tenor Burkay Utku'nun "Müzik Peşinde 2 Ses" konserinde bir araya geldi.

Konser, Cumhuriyet'in ilk müzik öğretmen okulu olarak Musiki Muallim Mektebi adıyla açılan ve uzun yıllar devlet konservatuarı olarak hizmet veren Mamak Kültür Merkezi'nde Sevda-Cenap And Müzik Vakfının katkılarıyla düzenlendi. Sanatçılar, piyanist Gülnara Bahşiş eşliğindeki konserde 12 eser seslendirdi.

DÜĞMECİ: SANATCILARA BİR ÇOK DESTEKTE BULUNDUK

Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, burada yaptığı konuşmada, göreve geldikleri 3,5 yıldan bugüne Mamak'ta sanatın her türlüsünü icra etmek ve sanatçılara destek vermek için birçok çalışma yaptıklarını söyledi.

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MEHMET DÜĞMECİ: BU GÜN ÖZEL BİR GÜN

Bugünün özel bir gün olduğunu belirten Düğmeci, "Burası Türkiye'nin ilk müzik öğretmen okulu olarak kurulmuş. Akademik olarak nitelikli müzik öğretmenlerinin yetiştirilmesi ve bu müzik öğretmenlerinin de Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde müzik eğitimi vermesi için kurulmuş. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Halkın nitelikli müzik dinleme hakkı vardır' sözünü duymuştum. Biz burada o talimatla o sözü yerel yönetim olarak gerçekleştirmiş oluyoruz. Halkımızla bu nitelikli müziği, bu sahnede buluşturmuş oluyoruz." dedi.

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Düğmeci, sanatçıları ve oyuncuları, Cumhuriyet tarihinin ilk konservatuvarında daha çok etkinlik yapmaya davet etti.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Genel Sekreteri Pınar Alpay Yüksel de Vakıf olarak Ankara'nın müzikal kapasitesini yansıtmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Özellikle de genç müzisyenlerin amatör ruhlarının yaratım gücüne çok güvendiklerini ifade eden Yüksel, Vakıfta gönüllü hizmet veren ve mesleklerinin yanı sıra müzik tutkularının peşinde koşan sanatçı Utku ve Kelecioğlu'nun Türkiye'nin ilk konservatuvarında ilk konserini vermesinden dolayı heyecan ve gurur duyduğunu ifade etti.