Ankaralılara kötü haber! Toplu taşıma kullanmak hayal olacak: EGO’dan zam haberi geldi! Tek bilet 25 TL

Ankara'da toplu taşıma kullananlara kötü haber! EGO, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde sefer ücretlerine zam yapacaklarını duyurdu. Artık vatandaşlar, daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacaklar. Zam miktarı ise 5 TL olarak belirlendi. Bu haber, Ankaralıları büyük bir şaşkınlığa sürükledi.

Uzun süredir tartışma konusu olan ulaşım zamlarıyla ilgili ilk açıklama, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Kamuoyuna duyurulan zamli tarifeler, vatandaşların tepkisine neden oldu. Akaryakıt fiyatlarının sürekli yükselmesiyle birlikte belediye seferlerine zam yapılacağı beklentisi oluşmuştu, ancak zam miktarı vatandaşları şaşırttı.

Haberin Devamı





Ankaralı vatandaşlar, zamli fiyatları görünce büyük bir şaşkınlık yaşadılar. Söz konusu zam haberleri, sosyal medya hesapları üzerinden duyurulan bir firma tarafından yapıldı. Bu haberler, şehirde toplu taşımayı kullananların cebinden daha fazla para çıkmasına neden olacak.

Ankara'da toplu taşıma kullanıcıları için kötü bir haber daha geldi! EGO Genel Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ulaşım ücretlerine zam yapacaklarını duyurdu. Bu zam haberi, zaten artan ulaşım masraflarıyla boğuşan vatandaşlar arasında endişe ve tepkilere neden oldu. Özellikle akaryakıt fiyatlarının yükselmesiyle ekonomik zorluklarla mücadele eden insanlar, ulaşım ücretlerindeki zamla birlikte daha da zor duruma düşecekler.

Haberin Devamı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin zam kararının gerekçeleri ve açıklamaları merakla bekleniyor. Ankaralılar, zam miktarının makul düzeylerde olmasını ve vatandaşları daha fazla zorlamamasını umut ediyor. Ayrıca, günlük hayatlarını sürdürebilmeleri için vatandaşlara destek olacak alternatif ulaşım çözümleri ve politikaların da gözden geçirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

EGO'nun açıklamalarına göre, 442 AŞTİ-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı-Havalimanı hattında tarife değişikliği yapıldı. Bu hat için ücretler 20 TL'den 25 TL'ye yükseltildi. EGO, Esenboğa Havalimanı'na gidecek vatandaşların ulaşımlarını sağlamak amacıyla bu zamın yapıldığını belirtti. Ancak bu zam haberleri, tüm Ankaralıları şaşırttı. Uzun süredir konuşulan zam dedikoduları resmi açıklama ile doğrulandı. EGO, sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yaparak yeni ücretleri paylaştı.

EGO Genel Müdürlüğü, seferlerle ilgili açıklamalar yaparken aynı zamanda güncellenen ücretleri de duyurdu. EGO CEP’TE mobil uygulaması veya resmi internet sitesi üzerinden araçların güncel hareket saatleri ve güzergah bilgilerine ulaşılabileceği belirtildi. Bu açıklama, tüm Ankaralılar arasında şaşkınlık yarattı ve zam haberinin etkilerini hissetmeye başladıkları bir dönemde gelmesi nedeniyle daha da büyük bir önem taşıdı.