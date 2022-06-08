Ankaralılara üzen haber! Valilik uyardı! Sel felaketleri yaşanabilir!8 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 8 Haziran 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranıMeksika'da dehşet saçan kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var!Kira sözleşmelerinde yeni gelişme! Yüzde 25 artış sabitlendi!8 Haziran 2022 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları | 08.06.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranıTV8 Survivor All Star 128. bölüm canlı, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeTRT 1 Kara Tahta 9. bölüm canlı, tek parça izle | Kara Tahta son bölüm izle YoutubeFOX TV canlı yayın Gizli Saklı 1.Bölüm full, tek parça izle | Gizli Saklı dizisi 1.Bölüm Youtube izle linkiİran'daki tren kazasıyla ilgili yeni gelişme! Can kaybı 22’ye yükseldi!Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Venezuela ile ticaret hacmi hedefimiz 3 milyar dolar"
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Ankaralılara üzen haber! Valilik uyardı! Sel felaketleri yaşanabilir!

Ankaralılara üzen haber! Valilik uyardı! Sel felaketleri yaşanabilir!

Ankara Valiliği, Ankara halkını oluşabilecek sel ve afetlere yönelik uyarılarda bulundu. Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Ankaralılara üzen haber! Valilik uyardı! Sel felaketleri yaşanabilir!

Ankara Valiliği, yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve ardından meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırımlar konusunda vatandaşa önemli uyarılarda bulundu.

Ankaralılara üzen haber! Valilik uyardı! Sel felaketleri yaşanabilir!

"DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMASI GEREKİYOR"

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada “Son meteorolojik değerlendirmelere göre; 9 Haziran Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren ilimizin kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve dolu yağışı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeler yer aldı.

Ankaralılara üzen haber! Valilik uyardı! Sel felaketleri yaşanabilir!

Ankaralılara üzen haber! Valilik uyardı! Sel felaketleri yaşanabilir!

{TITLE_STRIP}Ankara'yı sağanak yağış vurdu! Yolları ve işyerlerini su bastı, araçlar su altında kaldı

{TITLE_STRIP}Ankara Büyükşehir Belediyesi uyardı! Ankara'da kuvvetli yağış bekleniyor

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT