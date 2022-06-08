Ankaralılara üzen haber! Valilik uyardı! Sel felaketleri yaşanabilir!

Ankara Valiliği, yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve ardından meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırımlar konusunda vatandaşa önemli uyarılarda bulundu.

"DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMASI GEREKİYOR"

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada “Son meteorolojik değerlendirmelere göre; 9 Haziran Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren ilimizin kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve dolu yağışı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeler yer aldı.

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