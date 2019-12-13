Ankara’nın en büyük 3 salonundan biri Etimesgut’ta

Etimesgut Belediyesi, ilçeye kazandırdığı spor salonlarıyla vatandaşlara 4 mevsim spor yapma imkanı sunuyor.

Havaların soğumasıyla açık alanda spor yapmaktan kaçınan Etimesgutluların tercihi belediyenin kapalı spor salonları oluyor. Tunahan, Göktürk, Ahi Elvan, Güzelkent, Atakent, Atabey, Turkuaz, Ülkü, Turan, Atayurt ve Ayyıldız tesislerinde yer alan kapalı spor salonları büyük ilgi görüyor.

Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi bünyesindeki spor merkezi Ankara'nın en büyük spor tesisleri arasında gösteriliyor. Bin 100 metre kare alana sahip fitness salonunda koşu bantlarından boks ringine; tam donanımlı spor merkezinde olan bütün spor aletleri yer alıyor.

Özellikle kadınların büyük ilgi gösterdiği zumba, pilates salonunun da bulunduğu merkezde ayrıca yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, hamam, sauna, masa tenisi, bilardo salonu hizmet veriyor.

Salı ve cuma günleri erkeklere, pazartesi, perşembe kadınlara açık olan merkezden, hafta sonu karma olarak aileler yararlanabiliyor. Merkeze kayıt için Etimesgut "ta ikamet etmek yeterli oluyor. Tesiste çarşamba günü genel temizlik ve bakım yapılıyor.

En büyük yerleşke

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, 60 bin metre kare üzerinde kurulan ve içerisinde 10 ayrı tesisin yer alığı tesisin, yalnız Ankara'nın değil; Türkiye'nin en büyük belediye hizmet yerleşkesi olduğunu söyledi.

Demirel, "Merkezde; havuz, etiSEM binası, 2 bin 500 kişilik kapalı spor salonu, sporcu konaklama binası, emekli dinlenme evi, kreş, hanımlar konağı, kütüphane, cami, Ampute takımı için idman sahaları, açık basketbol, futbol ve voleybol sahaları yer alıyor. tüm hemşehrilerimizi tesisimizden yararlanmaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA