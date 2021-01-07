Ankaraspor-Adanaspor maçı CANLI İZLE LİNKİ | TRT SPOR CANLI YAYIN

TFF 1. Lig'in 12. haftasında koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Ankaraspor-Adanaspor mücadelesi bugün oynanacak. Karşılaşmanın tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde Ankaraspor evinde 6 maçtır kazanamıyor, toplamda 3 maçtır kaybediyor, toplamda 6 maçtır kazanamıyor. Bu ligde Adanaspor deplasmanda 3 maçtır kaybediyor, toplamda 3 maçtır kaybediyor.

Ankaraspor, ligde 16 maçta 9 puan topladı ve 17. sıradaki yerini aldı. Adanaspor ise 15 maçta 15 puan toplayarak 15. sırada bulundu. Peki, Ankaraspor-Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ANKARASPOR-ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de 12. haftanın erteleme maçı olan Ankaraspor-Adanaspor mücadelesi, bugün saat 16.00'da Osmanlı Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı, hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek. Kutluhan Bilgiç'in yardımcılıklarını ise Cemil Tunç ve Muhammet Yumak üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ile TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte bu sezonun tüm 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor. Ankaraspor-Adanaspor maçı da bugün saat 16.00'da TRT Spor'dan izlenebilir.