Ankaraspor - Akhisarspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 28. hafta maçında Ankaraspor, Akhisarspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 28. hafta maçında Ankaraspor, Akhisarspor ile mücadele etti. Karşılaşma 4-2 sona erdi. Ankaraspor ve Akhisarspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 28. hafta maçında Ankaraspor sahasında Akhisarspor ile 03.04.2021 16:00'da karşı karşıya geldi. Osmanlı Stadı - Ankara stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Ankaraspor - Akhisarspor Maç Sonucu ne oldu?
Ankaraspor, Akhisarspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.
Ankaraspor Akhisarspor Maçının Özeti için Tıklayın
Ankaraspor Akhisarspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Osmanlı Stadı - Ankara
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
03.04.2021 16:00
Ankaraspor Akhisarspor Maçının Hakemleri
Bülent Birincioğlu(hakem), Baran Eraslan(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Şengül(2. Yardımcı Hakem), Deniz Kükrek(dördüncü Hakem)
Ankaraspor İlk 11
30. Tomas Mejıas Osorıo, 11. Mahmut Akan, 18. Jovan Blagojevıc, 67. Samed Ali Kaya, 4. Gökhan Akkan, 9. Basıt Abdulrahman Umar, 55. Ercan Yazıcı, 2. Ali Ülgen, 90. Marcus Pedersen, 61. Barış Zeren, 35. Sıkıru Okanlawon Olatunbosun
Yedekler
34. Berk Balaban, 66. Levent Gülen, 21. Doğukan Efe, 28. Mehmet Tuğrul Başkan, 17. Erdem Çetinkaya, 23. Mete Çelik, 70. Engin Bekdemir, 45. Alec Takunda Mudımu, 36. Mehmet Burak Tarlabölen, 22. Mustafa Batuhan Altıntaş
Teknik Sorumlu
Mehmet Ak
Goller
Basıt Abdulrahman Umar,6.dk (f), Samed Ali Kaya,45+2.dk (f), Marcus Pedersen,51.dk (p), Marcus Pedersen,86.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Samed Ali Kaya 59.dk, Sarı Kart Ali Ülgen 69.dk, Sarı Kart Tomas Mejıas Osorıo 84.dk, Sarı Kart Marcus Pedersen 66.dk
Oyundan Çıkanlar
Samed Ali Kaya 78.dk, Barış Zeren 63.dk, Doğukan Efe 70.dk, Basıt Abdulrahman Umar 63.dk
Oyuna Girenler
Alec Takunda Mudımu 78.dk, Doğukan Efe 63.dk, Mehmet Tuğrul Başkan 70.dk, Erdem Çetinkaya 63.dk
Akhisarspor İlk 11
1. Mılan Lukac, 10. Çekdar Orhan, 11. Onurcan Güler, 15. Orhan Taşdelen, 17. Bertuğ Bayar, 22. Semih Görer, 34. Yusuf Cihat Çelik, 61. Kadir Keleş, 70. Göksu Mutlu, 80. Mert Özyıldırım, 99. Nsıma Peter
Yedekler
45. Halil Yeral, 16. Hasan Ali Adıgüzel, 23. Berat Onur Pınar, 24. Paul Fadıala Keıta, 26. İbrahim Sıssoko, 27. Gökmen Aydoğdu, 28. Delarge Dzon, 41. Cengiz Demir, 72. İlke Nelik, 90. Akwo Tarh Ayuk Taku
Teknik Sorumlu
Mustafa Ati Göksu
Goller
Nsıma Peter,24.dk (f), Yusuf Cihat Çelik,72.dk (p)
Kartlar
Sarı Kart Bertuğ Bayar 47.dk, Sarı Kart Mert Özyıldırım 90+2.dk, Sarı Kart İbrahim Sıssoko 80.dk, Sarı Kart Mılan Lukac 7.dk, Sarı Kart Nsıma Peter 26.dk
Oyundan Çıkanlar
Bertuğ Bayar 65.dk, Onurcan Güler 65.dk, Çekdar Orhan 54.dk
Oyuna Girenler
Delarge Dzon 65.dk, Akwo Tarh Ayuk Taku 65.dk, İbrahim Sıssoko 54.dk
TFF 1. Lig 28.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|28
|17
|6
|5
|42
|20
|57
|22
|2
|Samsunspor
|28
|15
|9
|4
|44
|26
|54
|18
|3
|Adana Demirspor
|28
|15
|7
|6
|47
|24
|52
|23
|4
|Altay
|27
|16
|2
|9
|52
|29
|50
|23
|5
|Altınordu
|27
|14
|7
|6
|40
|33
|49
|7
|6
|İstanbulspor
|28
|14
|6
|8
|49
|30
|48
|19
|7
|Ankara Keçiörengücü
|28
|13
|7
|8
|34
|20
|46
|14
|8
|Tuzlaspor
|28
|12
|5
|11
|36
|41
|41
|-5
|9
|Bursaspor
|27
|12
|4
|11
|45
|41
|40
|4
|10
|Bandırmaspor
|27
|11
|5
|11
|34
|33
|38
|1
|11
|Ümraniyespor
|27
|10
|7
|10
|32
|35
|37
|-3
|12
|Boluspor
|27
|9
|5
|13
|28
|30
|32
|-2
|13
|Balıkesirspor
|27
|7
|8
|12
|28
|39
|29
|-11
|14
|Adanaspor
|27
|7
|7
|13
|35
|40
|28
|-5
|15
|Menemenspor
|27
|6
|10
|11
|29
|44
|28
|-15
|16
|Akhisarspor
|28
|7
|4
|17
|29
|48
|25
|-19
|17
|Ankaraspor
|28
|4
|7
|17
|22
|47
|19
|-25
|18
|Eskişehirspor
|27
|1
|8
|18
|16
|62
|11
|-46
TFF 1. Lig 28.Hafta Fikstür
|03.04.2021
|Adana Demirspor
|2-0
|Ankara Keçiörengücü
|03.04.2021
|Ankaraspor
|4-2
|Akhisarspor
|03.04.2021
|Giresunspor
|0-0
|İstanbulspor
|03.04.2021
|Tuzlaspor
|0-2
|Samsunspor
|04.04.2021
|Boluspor
|1-1
|Adanaspor
|04.04.2021
|Balıkesirspor
|Bandırmaspor
|04.04.2021
|Menemenspor
|Ümraniyespor
|04.04.2021
|Osmanlıspor FK
|Akhisarspor
|04.04.2021
|Altınordu
|4-0
|Eskişehirspor
|05.04.2021
|Bursaspor
|Altay