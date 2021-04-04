Ankaraspor - Akhisarspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 28. hafta maçında Ankaraspor, Akhisarspor ile mücadele etti. Karşılaşma 4-2 sona erdi. Ankaraspor ve Akhisarspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 28. hafta maçında Ankaraspor sahasında Akhisarspor ile 03.04.2021 16:00'da karşı karşıya geldi. Osmanlı Stadı - Ankara stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Ankaraspor - Akhisarspor Maç Sonucu ne oldu? Ankaraspor, Akhisarspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ankaraspor Akhisarspor Maçının Özeti için Tıklayın Ankaraspor Akhisarspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Osmanlı Stadı - Ankara

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

03.04.2021 16:00

Ankaraspor Akhisarspor Maçının Hakemleri

Bülent Birincioğlu(hakem), Baran Eraslan(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Şengül(2. Yardımcı Hakem), Deniz Kükrek(dördüncü Hakem)

Ankaraspor

Ankaraspor İlk 11

30. Tomas Mejıas Osorıo, 11. Mahmut Akan, 18. Jovan Blagojevıc, 67. Samed Ali Kaya, 4. Gökhan Akkan, 9. Basıt Abdulrahman Umar, 55. Ercan Yazıcı, 2. Ali Ülgen, 90. Marcus Pedersen, 61. Barış Zeren, 35. Sıkıru Okanlawon Olatunbosun

Yedekler

34. Berk Balaban, 66. Levent Gülen, 21. Doğukan Efe, 28. Mehmet Tuğrul Başkan, 17. Erdem Çetinkaya, 23. Mete Çelik, 70. Engin Bekdemir, 45. Alec Takunda Mudımu, 36. Mehmet Burak Tarlabölen, 22. Mustafa Batuhan Altıntaş

Teknik Sorumlu

Mehmet Ak

Goller

Basıt Abdulrahman Umar,6.dk (f), Samed Ali Kaya,45+2.dk (f), Marcus Pedersen,51.dk (p), Marcus Pedersen,86.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Samed Ali Kaya 59.dk, Sarı Kart Ali Ülgen 69.dk, Sarı Kart Tomas Mejıas Osorıo 84.dk, Sarı Kart Marcus Pedersen 66.dk

Oyundan Çıkanlar

Samed Ali Kaya 78.dk, Barış Zeren 63.dk, Doğukan Efe 70.dk, Basıt Abdulrahman Umar 63.dk

Oyuna Girenler

Alec Takunda Mudımu 78.dk, Doğukan Efe 63.dk, Mehmet Tuğrul Başkan 70.dk, Erdem Çetinkaya 63.dk

Akhisarspor

Akhisarspor İlk 11

1. Mılan Lukac, 10. Çekdar Orhan, 11. Onurcan Güler, 15. Orhan Taşdelen, 17. Bertuğ Bayar, 22. Semih Görer, 34. Yusuf Cihat Çelik, 61. Kadir Keleş, 70. Göksu Mutlu, 80. Mert Özyıldırım, 99. Nsıma Peter

Yedekler

45. Halil Yeral, 16. Hasan Ali Adıgüzel, 23. Berat Onur Pınar, 24. Paul Fadıala Keıta, 26. İbrahim Sıssoko, 27. Gökmen Aydoğdu, 28. Delarge Dzon, 41. Cengiz Demir, 72. İlke Nelik, 90. Akwo Tarh Ayuk Taku

Teknik Sorumlu

Mustafa Ati Göksu

Goller

Nsıma Peter,24.dk (f), Yusuf Cihat Çelik,72.dk (p)

Kartlar

Sarı Kart Bertuğ Bayar 47.dk, Sarı Kart Mert Özyıldırım 90+2.dk, Sarı Kart İbrahim Sıssoko 80.dk, Sarı Kart Mılan Lukac 7.dk, Sarı Kart Nsıma Peter 26.dk

Oyundan Çıkanlar

Bertuğ Bayar 65.dk, Onurcan Güler 65.dk, Çekdar Orhan 54.dk

Oyuna Girenler

Delarge Dzon 65.dk, Akwo Tarh Ayuk Taku 65.dk, İbrahim Sıssoko 54.dk

TFF 1. Lig 28.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 28 17 6 5 42 20 57 22 2 Samsunspor 28 15 9 4 44 26 54 18 3 Adana Demirspor 28 15 7 6 47 24 52 23 4 Altay 27 16 2 9 52 29 50 23 5 Altınordu 27 14 7 6 40 33 49 7 6 İstanbulspor 28 14 6 8 49 30 48 19 7 Ankara Keçiörengücü 28 13 7 8 34 20 46 14 8 Tuzlaspor 28 12 5 11 36 41 41 -5 9 Bursaspor 27 12 4 11 45 41 40 4 10 Bandırmaspor 27 11 5 11 34 33 38 1 11 Ümraniyespor 27 10 7 10 32 35 37 -3 12 Boluspor 27 9 5 13 28 30 32 -2 13 Balıkesirspor 27 7 8 12 28 39 29 -11 14 Adanaspor 27 7 7 13 35 40 28 -5 15 Menemenspor 27 6 10 11 29 44 28 -15 16 Akhisarspor 28 7 4 17 29 48 25 -19 17 Ankaraspor 28 4 7 17 22 47 19 -25 18 Eskişehirspor 27 1 8 18 16 62 11 -46

TFF 1. Lig 28.Hafta Fikstür