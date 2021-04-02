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Ankaraspor- Akhisarspor maçı canlı izle | TRT AVAZ canlı yayın izle

TFF 1.Ligin 28.haftasında Ankaraspor, Akhisarspor'u konuk edecek. Maçı canlı olarak izlemek isteyen futbolseveler Ankaraspor- Akhisarspor maçı canlı izle | TRT AVAZ canlı yayın izle başlıklarıyla aramalarda bulunuyor.

Ankaraspor- Akhisarspor maçı canlı izle | TRT AVAZ canlı yayın izle

Milli maç arasının tamamlanmasının ardından TFF 1.Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda ligde kalma mücadelesi veren Ankaraspor, kendisi gibi aynı durumdaki Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek.

ANKARASPOR- AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? 

Ankaraspor ile Akhisarspor arasında oynanacak olan TFF 1.Lig 28.hafta maçı 3 Nisan Cumartesi günü Osmanlı Stadyumu'nda oynanacak. Saat 16.00'da başlayacak olan maçı hakem Bülent Birincioğlu yönetecek. Birincioğlu'nun yardımcılıklarını ise Baran Eraslan ve Mehmet Şengül yapacak.

ANKARASPOR -AKHİSARSPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE

Ankaraspor - Akhisarspor maçı TRT AVAZ'dan ve Bein Max 2'den canlı olarak ekranlara gelecek.

TRT AVAZ canlı yayın izlemek için linke tıklayınız.

Tayfun Altuntaş
Editör
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