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Ankaraspor- Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Ligin 28.haftasında Ankaraspor, Akhisarspor'u konuk edecek. Peki Ankaraspor- Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçla ilgili tüm detaylar...

Ankaraspor- Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli maç arasının tamamlanmasının ardından TFF 1.Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda ligde kalma mücadelesi veren Ankaraspor, kendisi gibi aynı durumdaki Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek.

ANKARASPOR- AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? 

Ankaraspor ile Akhisarspor arasında oynanacak olan TFF 1.Lig 28.hafta maçı 3 Nisan Cumartesi günü Osmanlı Stadyumu'nda oynanacak. Saat 16.00'da başlayacak olan maçı hakem Bülent Birincioğlu yönetecek. Birincioğlu'nun yardımcılıklarını ise Baran Eraslan ve Mehmet Şengül yapacak.

Ankaraspor - Akhisarspor maçı TRT AVAZ'dan ve Bein Max 2'den canlı olarak ekranlara gelecek.

Tayfun Altuntaş
Editör
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