Ankaraspor, Akhisarspor'u farklı geçti: 4-2

Milli maç arasının tamamlanmasının ardından TFF 1.Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda ligde kalma mücadelesi veren Ankaraspor, kendisi gibi aynı durumdaki Akhisarspor ile karşı karşıya geldi.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Baran Eraslan, Mehmet Şengül

Ankaraspor: Mejias, Ali Ülgen, Ercan Yazıcı, Gökhan Akkan, Mahmut Akan, Barış Zeren (Dk. 64 Doğukan Efe, (Dk. 70 Mehmet Tuğrul Başkan), Blagojevic, Samed Ali Kaya (Dk. 79 Mudimu), Pedersen, Olatunbosun, Umar (Dk. 64 Erdem Çetinkaya)

Akhisarspor: Lukac, Semih Görer, Göksu Mutlu, Yusuf Cihat Çelik, Orhan Taşdelen, Kadir Keleş, Çekdar Orhan (Dk. 55 Sissoko), Onurcan Güler (Dk. 66 Ayuk), Mert Özyıldırım, Bertuğ Bayar (Dk. 66 Delarge), Peter

Goller: Dk. 7 Umar, Dk. 45+3 Samed Ali Kaya, Dk. 51 (Penaltıdan) ve Dk. 87 Pedersen (Ankaraspor), Dk. 24 Peter, Dk. 73 Yusuf Cihat Çelik (Penaltıdan) (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Lukac, Dk. 27 Peter, Dk. 48 Bertuğ Bayar, Dk. 81 Sissoko, Dk. 90+2 Mert Özyıldırım (Akhisarspor), Dk. 59 Samed Ali Kaya, Dk. 66 Pedersen, Dk. 69 Ali Ülgen, Dk. 85 Majias (Ankaraspor)