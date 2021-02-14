Ankaraspor - Altınordu Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 21. hafta maçında Ankaraspor, Altınordu ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 21. hafta maçında Ankaraspor, Altınordu ile mücadele etti. Karşılaşma 0-3 sona erdi. Ankaraspor ve Altınordu karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 21. hafta maçında Ankaraspor sahasında Altınordu ile 12.02.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Osmanlı Stadı - Ankara stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Ankaraspor - Altınordu Maç Sonucu ne oldu?
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Ankaraspor Altınordu Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Osmanlı Stadı - Ankara
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
12.02.2021 19:00
Ankaraspor Altınordu Maçının Hakemleri
Emre Malok(hakem), Mehmet Ali Akkor(1. Yardımcı Hakem), Furkan Ürün(2. Yardımcı Hakem), Ozan Ergün(dördüncü Hakem)
Ankaraspor İlk 11
30. Tomas Mejıas Osorıo, 66. Levent Gülen, 2. Ali Ülgen, 45. Alec Takunda Mudımu, 55. Ercan Yazıcı, 11. Mahmut Akan, 18. Jovan Blagojevıc, 13. Tevfik Altındağ, 7. Erıc Ayuk Mbu, 35. Sıkıru Okanlawon Olatunbosun, 17. Erdem Çetinkaya
Yedekler
24. Kerem Vergilier, 4. Gökhan Akkan, 5. Halil İbrahim Esen, 21. Doğukan Efe, 61. Barış Zeren, 67. Samed Ali Kaya, 91. Aydın Karabulut, 70. Engin Bekdemir, 90. Marcus Pedersen
Teknik Sorumlu
Ümit Özat
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Ercan Yazıcı 30.dk
Oyundan Çıkanlar
Ercan Yazıcı 66.dk, Tevfik Altındağ 77.dk, Erdem Çetinkaya 46.dk, Erıc Ayuk Mbu 77.dk, Jovan Blagojevıc 63.dk
Oyuna Girenler
Barış Zeren 66.dk, Doğukan Efe 77.dk, Engin Bekdemir 46.dk, Samed Ali Kaya 77.dk, Marcus Pedersen 63.dk
Altınordu İlk 11
1. Erhan Erentürk, 27. Emre Nefiz, 3. Ufuk Budak, 92. Rahmi Salih Kaya, 23. Yusuf Yalçın Arslan, 90. Sinan Osmanoğlu, 77. Şeref Özcan, 24. Furkan Çil, 8. Oğulcan Ülgün, 30. Recep Aydın, 94. Enis Destan
Yedekler
31. Serhat Öztaşdelen, 6. Muzaffer Kocaer, 7. Metehan Mimaroğlu, 10. Ahmet Dereli, 17. Burak İnce, 20. Kahraman Demirtaş, 21. Yiğit Emre Çeltik, 26. Furkan Metin, 52. Hüsamettin Yener, 80. Sami Satılmış
Teknik Sorumlu
Hüseyin Eroğlu
Goller
Enis Destan,60.dk (p), Enis Destan,69.dk (f), Burak İnce,79.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Yusuf Yalçın Arslan 16.dk, Sarı Kart Ufuk Budak 33.dk
Oyundan Çıkanlar
Recep Aydın 73.dk, Yusuf Yalçın Arslan 73.dk, Enis Destan 86.dk, Emre Nefiz 46.dk, Şeref Özcan 86.dk
Oyuna Girenler
Burak İnce 73.dk, Kahraman Demirtaş 73.dk, Ahmet Dereli 86.dk, Metehan Mimaroğlu 46.dk, Furkan Metin 86.dk
TFF 1. Lig 21.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|20
|13
|5
|2
|32
|14
|44
|18
|2
|Samsunspor
|21
|12
|7
|2
|34
|20
|43
|14
|3
|İstanbulspor
|21
|12
|4
|5
|44
|25
|40
|19
|4
|Adana Demirspor
|20
|11
|4
|5
|35
|19
|37
|16
|5
|Ankara Keçiörengücü
|21
|11
|4
|6
|29
|14
|37
|15
|6
|Altınordu
|21
|11
|4
|6
|31
|28
|37
|3
|7
|Tuzlaspor
|20
|11
|3
|6
|31
|27
|36
|4
|8
|Altay
|21
|11
|2
|8
|36
|24
|35
|12
|9
|Bursaspor
|20
|9
|3
|8
|35
|32
|30
|3
|10
|Bandırmaspor
|21
|9
|3
|9
|26
|24
|30
|2
|11
|Ümraniyespor
|21
|7
|6
|8
|26
|31
|27
|-5
|12
|Adanaspor
|20
|7
|3
|10
|29
|26
|24
|3
|13
|Boluspor
|20
|5
|4
|11
|20
|26
|19
|-6
|14
|Balıkesirspor
|20
|5
|4
|11
|19
|31
|19
|-12
|15
|Menemenspor
|20
|4
|7
|9
|20
|34
|19
|-14
|16
|Akhisarspor
|21
|5
|4
|12
|18
|32
|19
|-14
|17
|Ankaraspor
|21
|3
|4
|14
|13
|36
|13
|-23
|18
|Eskişehirspor
|21
|0
|7
|14
|12
|47
|7
|-35
TFF 1. Lig 21.Hafta Fikstür
|12.02.2021
|Ankaraspor
|0-3
|Altınordu
|13.02.2021
|Bandırmaspor
|2-1
|İstanbulspor
|13.02.2021
|Altay
|0-4
|Ankara Keçiörengücü
|13.02.2021
|Akhisarspor
|1-4
|Samsunspor
|13.02.2021
|Ümraniyespor
|3-0
|Eskişehirspor
|14.02.2021
|Osmanlıspor FK
|Altınordu
|14.02.2021
|Menemenspor
|Balıkesirspor
|14.02.2021
|Boluspor
|Giresunspor
|14.02.2021
|Adanaspor
|Adana Demirspor
|15.02.2021
|Bursaspor
|Tuzlaspor