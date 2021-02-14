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Ankaraspor - Altınordu Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 21. hafta maçında Ankaraspor, Altınordu ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ankaraspor - Altınordu Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 21. hafta maçında Ankaraspor, Altınordu ile mücadele etti. Karşılaşma 0-3 sona erdi. Ankaraspor ve Altınordu karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 21. hafta maçında Ankaraspor sahasında Altınordu ile 12.02.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Osmanlı Stadı - Ankara stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Ankaraspor - Altınordu Maç Sonucu ne oldu?

Ankaraspor, Altınordu Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Ankaraspor Altınordu Maçının Özeti için Tıklayın

Ankaraspor Altınordu Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Osmanlı Stadı - Ankara

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

12.02.2021 19:00

Ankaraspor Altınordu Maçının Hakemleri

Emre Malok(hakem), Mehmet Ali Akkor(1. Yardımcı Hakem), Furkan Ürün(2. Yardımcı Hakem), Ozan Ergün(dördüncü Hakem)

ANKARASPORAnkaraspor

Ankaraspor İlk 11

30. Tomas Mejıas Osorıo, 66. Levent Gülen, 2. Ali Ülgen, 45. Alec Takunda Mudımu, 55. Ercan Yazıcı, 11. Mahmut Akan, 18. Jovan Blagojevıc, 13. Tevfik Altındağ, 7. Erıc Ayuk Mbu, 35. Sıkıru Okanlawon Olatunbosun, 17. Erdem Çetinkaya

Yedekler

24. Kerem Vergilier, 4. Gökhan Akkan, 5. Halil İbrahim Esen, 21. Doğukan Efe, 61. Barış Zeren, 67. Samed Ali Kaya, 91. Aydın Karabulut, 70. Engin Bekdemir, 90. Marcus Pedersen

Teknik Sorumlu

Ümit Özat

Goller

{homeGoal}

Kartlar

Sarı Kart Ercan Yazıcı 30.dk

Oyundan Çıkanlar

Ercan Yazıcı 66.dk, Tevfik Altındağ 77.dk, Erdem Çetinkaya 46.dk, Erıc Ayuk Mbu 77.dk, Jovan Blagojevıc 63.dk

Oyuna Girenler

Barış Zeren 66.dk, Doğukan Efe 77.dk, Engin Bekdemir 46.dk, Samed Ali Kaya 77.dk, Marcus Pedersen 63.dk

ALTINORDUAltınordu

Altınordu İlk 11

1. Erhan Erentürk, 27. Emre Nefiz, 3. Ufuk Budak, 92. Rahmi Salih Kaya, 23. Yusuf Yalçın Arslan, 90. Sinan Osmanoğlu, 77. Şeref Özcan, 24. Furkan Çil, 8. Oğulcan Ülgün, 30. Recep Aydın, 94. Enis Destan

Yedekler

31. Serhat Öztaşdelen, 6. Muzaffer Kocaer, 7. Metehan Mimaroğlu, 10. Ahmet Dereli, 17. Burak İnce, 20. Kahraman Demirtaş, 21. Yiğit Emre Çeltik, 26. Furkan Metin, 52. Hüsamettin Yener, 80. Sami Satılmış

Teknik Sorumlu

Hüseyin Eroğlu

Goller

Enis Destan,60.dk (p), Enis Destan,69.dk (f), Burak İnce,79.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Yusuf Yalçın Arslan 16.dk, Sarı Kart Ufuk Budak 33.dk

Oyundan Çıkanlar

Recep Aydın 73.dk, Yusuf Yalçın Arslan 73.dk, Enis Destan 86.dk, Emre Nefiz 46.dk, Şeref Özcan 86.dk

Oyuna Girenler

Burak İnce 73.dk, Kahraman Demirtaş 73.dk, Ahmet Dereli 86.dk, Metehan Mimaroğlu 46.dk, Furkan Metin 86.dk

TFF 1. Lig 21.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor20135232144418
2Samsunspor21127234204314
3İstanbulspor21124544254019
4Adana Demirspor20114535193716
5Ankara Keçiörengücü21114629143715
6Altınordu2111463128373
7Tuzlaspor2011363127364
8Altay21112836243512
9Bursaspor209383532303
10Bandırmaspor219392624302
11Ümraniyespor21768263127-5
12Adanaspor2073102926243
13Boluspor205411202619-6
14Balıkesirspor205411193119-12
15Menemenspor20479203419-14
16Akhisarspor215412183219-14
17Ankaraspor213414133613-23
18Eskişehirspor21071412477-35

TFF 1. Lig 21.Hafta Fikstür

12.02.2021Ankaraspor0-3Altınordu
13.02.2021Bandırmaspor2-1İstanbulspor
13.02.2021Altay0-4Ankara Keçiörengücü
13.02.2021Akhisarspor1-4Samsunspor
13.02.2021Ümraniyespor3-0Eskişehirspor
14.02.2021Osmanlıspor FK Altınordu
14.02.2021Menemenspor Balıkesirspor
14.02.2021Boluspor Giresunspor
14.02.2021Adanaspor Adana Demirspor
15.02.2021Bursaspor Tuzlaspor
Tayfun Altuntaş
Editör
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