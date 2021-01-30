Ankaraspor - Ankara Keçiörengücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 19. hafta maçında Ankaraspor, Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 19. hafta maçında Ankaraspor, Ankara Keçiörengücü ile mücadele etti. Karşılaşma 1-0 sona erdi. Ankaraspor ve Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 19. hafta maçında Ankaraspor sahasında Ankara Keçiörengücü ile 30.01.2021 13:30'da karşı karşıya geldi. Osmanlı Stadı - Ankara stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Ankaraspor - Ankara Keçiörengücü Maç Sonucu ne oldu?
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Ankaraspor Ankara Keçiörengücü Maçının Özeti için Tıklayın
Ankaraspor Ankara Keçiörengücü Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Osmanlı Stadı - Ankara
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
30.01.2021 13:30
Ankaraspor Ankara Keçiörengücü Maçının Hakemleri
Kadir Sağlam(hakem), Anıl Usta(1. Yardımcı Hakem), Hakan Karabalcık(2. Yardımcı Hakem), Gürcan Hasova(dördüncü Hakem)
Ankaraspor İlk 11
30. Tomas Mejıas Osorıo, 66. Levent Gülen, 55. Ercan Yazıcı, 45. Alec Takunda Mudımu, 11. Mahmut Akan, 13. Tevfik Altındağ, 21. Doğukan Efe, 67. Samed Ali Kaya, 35. Sıkıru Okanlawon Olatunbosun, 7. Erıc Ayuk Mbu, 90. Marcus Pedersen
Yedekler
34. Berk Balaban, 18. Jovan Blagojevıc, 28. Mehmet Tuğrul Başkan, 25. Fatih Kızılkaya, 4. Gökhan Akkan, 23. Mete Çelik, 5. Halil İbrahim Esen, 33. Hacı Ömer Doğru, 2. Ali Ülgen, 94. Ali Rıza Kılıç
Teknik Sorumlu
Mehmet Ak
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Ankara Keçiörengücü İlk 11
71. Metin Uçar, 23. Fatih Selimhan Solmaz, 2. Mehmet Tayfun Dingil, 28. Soner Gönül, 19. Abdulkadir Korkut, 5. Süleyman Olgun, 8. Burak Aydın, 14. İrfan Akgün, 77. Cem Ekinci, 53. Barış Alper Yılmaz, 45. Famoussa Kone
Yedekler
13. Muhammed Birkan Tetik, 25. Uğur Utlu, 16. Ogün Bayrak, 22. Bilal Budak, 17. Boubacar Dıalıba Dıabang, 88. Ilır Mustafa, 55. Edın Hamıdovıc, 44. Mert Kula, 7. Melik Derin, 33. Haşim Arda Sarman
Teknik Sorumlu
Hamdi Yılmaz
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 19.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|18
|11
|5
|2
|26
|13
|38
|13
|2
|İstanbulspor
|18
|11
|4
|3
|38
|19
|37
|19
|3
|Samsunspor
|18
|10
|6
|2
|25
|16
|36
|9
|4
|Altay
|18
|10
|2
|6
|30
|17
|32
|13
|5
|Adana Demirspor
|18
|9
|4
|5
|31
|18
|31
|13
|6
|Ankara Keçiörengücü
|19
|9
|4
|6
|24
|14
|31
|10
|7
|Bursaspor
|18
|9
|3
|6
|33
|28
|30
|5
|8
|Tuzlaspor
|18
|9
|3
|6
|27
|27
|30
|0
|9
|Altınordu
|18
|8
|4
|6
|24
|26
|28
|-2
|10
|Bandırmaspor
|19
|8
|3
|8
|23
|20
|27
|3
|11
|Adanaspor
|18
|6
|3
|9
|24
|23
|21
|1
|12
|Ümraniyespor
|18
|5
|5
|8
|18
|27
|20
|-9
|13
|Boluspor
|18
|5
|4
|9
|18
|22
|19
|-4
|14
|Menemenspor
|18
|4
|7
|7
|20
|28
|19
|-8
|15
|Akhisarspor
|19
|5
|4
|10
|17
|25
|19
|-8
|16
|Balıkesirspor
|18
|4
|4
|10
|16
|29
|16
|-13
|17
|Ankaraspor
|19
|3
|4
|12
|13
|31
|13
|-18
|18
|Eskişehirspor
|18
|0
|7
|11
|10
|34
|7
|-24
TFF 1. Lig 19.Hafta Fikstür
|29.01.2021
|Akhisarspor
|1-0
|Bandırmaspor
|30.01.2021
|Ankaraspor
|1-0
|Ankara Keçiörengücü
|30.01.2021
|Adanaspor
|Eskişehirspor
|30.01.2021
|Balıkesirspor
|Tuzlaspor
|31.01.2021
|Ümraniyespor
|Samsunspor
|31.01.2021
|Boluspor
|Adana Demirspor
|31.01.2021
|Bursaspor
|Altınordu
|31.01.2021
|Osmanlıspor FK
|Ankara Keçiörengücü
|31.01.2021
|Menemenspor
|Giresunspor
|01.02.2021
|Altay
|İstanbulspor