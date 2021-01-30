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Ankaraspor - Ankara Keçiörengücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 19. hafta maçında Ankaraspor, Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ankaraspor - Ankara Keçiörengücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 19. hafta maçında Ankaraspor, Ankara Keçiörengücü ile mücadele etti. Karşılaşma 1-0 sona erdi. Ankaraspor ve Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 19. hafta maçında Ankaraspor sahasında Ankara Keçiörengücü ile 30.01.2021 13:30'da karşı karşıya geldi. Osmanlı Stadı - Ankara stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Ankaraspor - Ankara Keçiörengücü Maç Sonucu ne oldu?

Ankaraspor, Ankara Keçiörengücü Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Ankaraspor Ankara Keçiörengücü Maçının Özeti için Tıklayın

Ankaraspor Ankara Keçiörengücü Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Osmanlı Stadı - Ankara

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

30.01.2021 13:30

Ankaraspor Ankara Keçiörengücü Maçının Hakemleri

Kadir Sağlam(hakem), Anıl Usta(1. Yardımcı Hakem), Hakan Karabalcık(2. Yardımcı Hakem), Gürcan Hasova(dördüncü Hakem)

ANKARASPORAnkaraspor

Ankaraspor İlk 11

30. Tomas Mejıas Osorıo, 66. Levent Gülen, 55. Ercan Yazıcı, 45. Alec Takunda Mudımu, 11. Mahmut Akan, 13. Tevfik Altındağ, 21. Doğukan Efe, 67. Samed Ali Kaya, 35. Sıkıru Okanlawon Olatunbosun, 7. Erıc Ayuk Mbu, 90. Marcus Pedersen

Yedekler

34. Berk Balaban, 18. Jovan Blagojevıc, 28. Mehmet Tuğrul Başkan, 25. Fatih Kızılkaya, 4. Gökhan Akkan, 23. Mete Çelik, 5. Halil İbrahim Esen, 33. Hacı Ömer Doğru, 2. Ali Ülgen, 94. Ali Rıza Kılıç

Teknik Sorumlu

Mehmet Ak

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜAnkara Keçiörengücü

Ankara Keçiörengücü İlk 11

71. Metin Uçar, 23. Fatih Selimhan Solmaz, 2. Mehmet Tayfun Dingil, 28. Soner Gönül, 19. Abdulkadir Korkut, 5. Süleyman Olgun, 8. Burak Aydın, 14. İrfan Akgün, 77. Cem Ekinci, 53. Barış Alper Yılmaz, 45. Famoussa Kone

Yedekler

13. Muhammed Birkan Tetik, 25. Uğur Utlu, 16. Ogün Bayrak, 22. Bilal Budak, 17. Boubacar Dıalıba Dıabang, 88. Ilır Mustafa, 55. Edın Hamıdovıc, 44. Mert Kula, 7. Melik Derin, 33. Haşim Arda Sarman

Teknik Sorumlu

Hamdi Yılmaz

Goller

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Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

TFF 1. Lig 19.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor18115226133813
2İstanbulspor18114338193719
3Samsunspor1810622516369
4Altay18102630173213
5Adana Demirspor1894531183113
6Ankara Keçiörengücü1994624143110
7Bursaspor189363328305
8Tuzlaspor189362727300
9Altınordu18846242628-2
10Bandırmaspor198382320273
11Adanaspor186392423211
12Ümraniyespor18558182720-9
13Boluspor18549182219-4
14Menemenspor18477202819-8
15Akhisarspor195410172519-8
16Balıkesirspor184410162916-13
17Ankaraspor193412133113-18
18Eskişehirspor18071110347-24

TFF 1. Lig 19.Hafta Fikstür

29.01.2021Akhisarspor1-0Bandırmaspor
30.01.2021Ankaraspor1-0Ankara Keçiörengücü
30.01.2021Adanaspor Eskişehirspor
30.01.2021Balıkesirspor Tuzlaspor
31.01.2021Ümraniyespor Samsunspor
31.01.2021Boluspor Adana Demirspor
31.01.2021Bursaspor Altınordu
31.01.2021Osmanlıspor FK Ankara Keçiörengücü
31.01.2021Menemenspor Giresunspor
01.02.2021Altay İstanbulspor
Tayfun Altuntaş
Editör
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