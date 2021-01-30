Ankaraspor - Ankara Keçiörengücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 19. hafta maçında Ankaraspor, Ankara Keçiörengücü ile mücadele etti. Karşılaşma 1-0 sona erdi. Ankaraspor ve Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 19. hafta maçında Ankaraspor sahasında Ankara Keçiörengücü ile 30.01.2021 13:30'da karşı karşıya geldi. Osmanlı Stadı - Ankara stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Ankaraspor - Ankara Keçiörengücü Maç Sonucu ne oldu? Ankaraspor, Ankara Keçiörengücü Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ankaraspor Ankara Keçiörengücü Maçının Özeti için Tıklayın Ankaraspor Ankara Keçiörengücü Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Osmanlı Stadı - Ankara

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

30.01.2021 13:30

Ankaraspor Ankara Keçiörengücü Maçının Hakemleri

Kadir Sağlam(hakem), Anıl Usta(1. Yardımcı Hakem), Hakan Karabalcık(2. Yardımcı Hakem), Gürcan Hasova(dördüncü Hakem)

Ankaraspor

Ankaraspor İlk 11

30. Tomas Mejıas Osorıo, 66. Levent Gülen, 55. Ercan Yazıcı, 45. Alec Takunda Mudımu, 11. Mahmut Akan, 13. Tevfik Altındağ, 21. Doğukan Efe, 67. Samed Ali Kaya, 35. Sıkıru Okanlawon Olatunbosun, 7. Erıc Ayuk Mbu, 90. Marcus Pedersen

Yedekler

34. Berk Balaban, 18. Jovan Blagojevıc, 28. Mehmet Tuğrul Başkan, 25. Fatih Kızılkaya, 4. Gökhan Akkan, 23. Mete Çelik, 5. Halil İbrahim Esen, 33. Hacı Ömer Doğru, 2. Ali Ülgen, 94. Ali Rıza Kılıç

Teknik Sorumlu

Mehmet Ak

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

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Ankara Keçiörengücü

Ankara Keçiörengücü İlk 11

71. Metin Uçar, 23. Fatih Selimhan Solmaz, 2. Mehmet Tayfun Dingil, 28. Soner Gönül, 19. Abdulkadir Korkut, 5. Süleyman Olgun, 8. Burak Aydın, 14. İrfan Akgün, 77. Cem Ekinci, 53. Barış Alper Yılmaz, 45. Famoussa Kone

Yedekler

13. Muhammed Birkan Tetik, 25. Uğur Utlu, 16. Ogün Bayrak, 22. Bilal Budak, 17. Boubacar Dıalıba Dıabang, 88. Ilır Mustafa, 55. Edın Hamıdovıc, 44. Mert Kula, 7. Melik Derin, 33. Haşim Arda Sarman

Teknik Sorumlu

Hamdi Yılmaz

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

TFF 1. Lig 19.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 18 11 5 2 26 13 38 13 2 İstanbulspor 18 11 4 3 38 19 37 19 3 Samsunspor 18 10 6 2 25 16 36 9 4 Altay 18 10 2 6 30 17 32 13 5 Adana Demirspor 18 9 4 5 31 18 31 13 6 Ankara Keçiörengücü 19 9 4 6 24 14 31 10 7 Bursaspor 18 9 3 6 33 28 30 5 8 Tuzlaspor 18 9 3 6 27 27 30 0 9 Altınordu 18 8 4 6 24 26 28 -2 10 Bandırmaspor 19 8 3 8 23 20 27 3 11 Adanaspor 18 6 3 9 24 23 21 1 12 Ümraniyespor 18 5 5 8 18 27 20 -9 13 Boluspor 18 5 4 9 18 22 19 -4 14 Menemenspor 18 4 7 7 20 28 19 -8 15 Akhisarspor 19 5 4 10 17 25 19 -8 16 Balıkesirspor 18 4 4 10 16 29 16 -13 17 Ankaraspor 19 3 4 12 13 31 13 -18 18 Eskişehirspor 18 0 7 11 10 34 7 -24

TFF 1. Lig 19.Hafta Fikstür