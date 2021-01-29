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Ankaraspor - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in 19. hafta maçında Adanaspor ile Eskişehirspor karşı karşıya geliyor. Peki, Ankaraspor - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Ankaraspor - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan 19. hafta maçlarıyla sürüyor. Ankaraspor ile Ankara Keçiörengücü arasında oynanacak zorlu mücadelenin detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Ankaraspor, ligde 18 maçta topladığı 10 puan ile 17. sırada yer alıyor. Ankara Keçiörengücü ise 18 maçta 31 puan toplayabildi ve ligin 6. sırasında bulundu. Peki, Ankaraspor - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ANKARASPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 19. haftasında oynanacak olan Ankaraspor - Ankara Keçiörengücü mücadelesi, Osmanlı Stadyumu'nda 30 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Kadir Sağlam yönetecek. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Hakan Karabalcık üstlenecek. Zorlu müsabaka, Kovid-19 önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak. 

HANGİ KANALDA?

TFF ile TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşması sonucunda tüm TFF 1. Lig maçları sezon başından itibaren TRT ekranlarından naklen izlenebiliyor. Ankaraspor - Ankara Keçiörengücü maçı da, beIN SPORTS MAX HD 1 ve TRT Spor'dan saat 13.30'da izlenebilir.

Onur Çelik
Spor Editörü
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