Ankaraspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de hafta sonu oynanacak olan 7. hafta maçları başlıyor. Pazar günü oynanacak olan Ankaraspor - Balıkesirspor maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Balıkesirspor ligde, 6 maçta aldığı 7 puanla 11. sırada bulunuyor. Ankaraspor ise 4 puana sahip ve 16. sırada yer alıyor. Zorlu mücadeleyi kayıpsız geçmek isteyen iki ekipte kendilerini üst sıralara atmak istiyor. Peki, Ankaraspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de 7. hafta maçında Ankaraspor - Balıkesirspor karşılaşacak. Osmanlı Stadı'nda oynanacak mücadele Pazar günü saat 13.30'da başlayacak. Zorlu mücadeleyi, hakem Yiğit Arslan yönetecek. Yiğit Arslan'ın yardımcılıklarını ise Burak Cansız ve Ferdi Karadoruk yapacak.

HANGİ KANALDA?

TFF ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasının ardından tüm TFF 1. Lig maçları bu sezon boyunca TRT ekranlarında naklen ve şifresiz yayınlanacak. Ankaraspor - Balıkesirspor maçı da 25 Ekim Pazar günü saat 13.30'da beIN SPORTS MAX HD 2 ve TRT Avaz ekranlarından izlenebilecek.