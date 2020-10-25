Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü: Zorunlu olmadıkça evden çıkmaKPSS ön lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ön lisans sınav sonuç sorgulamaKoronavirüsten hayatını kaybetti! Son sözleri yürekleri dağladıŞevval Şahin Atatürk, İstiklal Marşı, Türkiye kaç bölge? ve Fahrettin Koca’yı tanıyor musunuz? sorularını bilemeyince stüdyoyu terk ettiSamsung Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-hee kimdir? Kaç yaşında, neden öldü?Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Saatler geri alındı mı 2020? 25 Ekim saatler geri alınacak mı?Günlük burç yorumları Nuray Sayarı günlük burç yorumları | 25 Ekim Pazar günlük burç yorumlarıAnkaraspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Oruç Reis için yeni Navtex ilan edildi
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Ankaraspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ankaraspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de 7. hafta heyecanı devam ediyor. Pazar günü oynanacak maçlar arasında Ankaraspor - Balıkesirspor maçı bulunuyor. Peki, Ankaraspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Ankaraspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de hafta sonu oynanacak olan 7. hafta maçları başlıyor. Pazar günü oynanacak olan Ankaraspor - Balıkesirspor maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Balıkesirspor ligde, 6 maçta aldığı 7 puanla 11. sırada bulunuyor. Ankaraspor ise 4 puana sahip ve 16. sırada yer alıyor. Zorlu mücadeleyi kayıpsız geçmek isteyen iki ekipte kendilerini üst sıralara atmak istiyor. Peki, Ankaraspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de 7. hafta maçında Ankaraspor - Balıkesirspor karşılaşacak. Osmanlı Stadı'nda oynanacak mücadele Pazar günü saat 13.30'da başlayacak. Zorlu mücadeleyi, hakem Yiğit Arslan yönetecek. Yiğit Arslan'ın yardımcılıklarını ise Burak Cansız ve Ferdi Karadoruk yapacak. 

HANGİ KANALDA?

TFF ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasının ardından tüm TFF 1. Lig maçları bu sezon boyunca TRT ekranlarında naklen ve şifresiz yayınlanacak. Ankaraspor - Balıkesirspor maçı da 25 Ekim Pazar günü saat 13.30'da beIN SPORTS MAX HD 2 ve TRT Avaz ekranlarından izlenebilecek.

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT