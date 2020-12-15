Ankaraspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 12. hafta maçında Ankaraspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 12. hafta maçında Ankaraspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Ankaraspor ve Bereket Sigorta Ümraniyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 12. hafta maçında Ankaraspor sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile 14.12.2020 19:00'da karşılaştı. Osmanlı Stadı - Ankara stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Ankaraspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Ankaraspor Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının Özeti için Tıklayın
Ankaraspor Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Osmanlı Stadı - Ankara
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.12.2020 19:00
Ankaraspor Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının Hakemleri
Arda Kardeşler(hakem), Kemal Elmas(1. Yardımcı Hakem), Mert Bulut(2. Yardımcı Hakem), Davut Dakul Çelik(dördüncü Hakem)
Ankaraspor İlk 11
34. Berk Balaban, 2. Ali Ülgen, 25. Fatih Kızılkaya, 4. Gökhan Akkan, 11. Mahmut Akan, 7. Erıc Ayuk Mbu, 61. Barış Zeren, 6. Mılos Stanojevıc, 8. Emre Can Atila, 10. Beykan Şimşek, 9. Basıt Abdulrahman Umar
Yedekler
1. Emre Koyuncu, 53. Tunahan Keskin, 40. Furkan Eliaçık, 23. Mete Çelik, 99. Serges Flavıer Mbılla Etame, 94. Ali Rıza Kılıç, 33. Hacı Ömer Doğru, 5. Halil İbrahim Esen, 17. Erdem Çetinkaya, 21. Doğukan Efe
Teknik Sorumlu
Mustafa Özer
Kartlar
Sarı Kart Mahmut Akan 54.dk, Sarı Kart Ali Ülgen 72.dk, Sarı Kart Mılos Stanojevıc 28.dk
Oyundan Çıkanlar
Emre Can Atila 46.dk, Beykan Şimşek 88.dk, Barış Zeren 80.dk, Basıt Abdulrahman Umar 76.dk
Oyuna Girenler
Ali Rıza Kılıç 46.dk, Halil İbrahim Esen 88.dk, Doğukan Efe 80.dk, Erdem Çetinkaya 76.dk
Bereket Sigorta Ümraniyespor İlk 11
61. Ahmet Eyüp Türkaslan, 5. Alim Öztürk, 7. Moussa Sow, 12. Chukwuma Emmanuel Akabueze, 18. Gökhan Süzen, 19. Honore Gomıs, 23. Alaaddin Okumuş, 28. Hasan Batuhan Artarslan, 44. Tomıslav Glumac, 55. Ercan Coşkun, 69. Ulrıch Kevın Selom Mayı
Yedekler
1. Mehmet Göktüğ Bakırbaş, 9. Hüseyin Çolak, 10. Okan Derici, 14. Turgut Doğan Şahin, 17. Emirhan Çalışkan, 21. Mustafa Eser, 92. Mustafa Murat Uslu, 98. Idrıssa Camara
Teknik Sorumlu
Recep Uçar
Kartlar
Sarı Kart Alaaddin Okumuş 45+1.dk, Sarı Kart Hasan Batuhan Artarslan 53.dk
Oyundan Çıkanlar
Moussa Sow 76.dk, Honore Gomıs 83.dk
Oyuna Girenler
Idrıssa Camara 76.dk, Okan Derici 83.dk
TFF 1. Lig 12.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Tuzlaspor
|13
|8
|3
|2
|22
|16
|27
|6
|2
|Altınordu
|14
|8
|3
|3
|21
|16
|27
|5
|3
|Giresunspor
|14
|7
|5
|2
|19
|13
|26
|6
|4
|Ankara Keçiörengücü
|14
|7
|3
|4
|20
|11
|24
|9
|5
|Altay
|13
|7
|2
|4
|24
|12
|23
|12
|6
|Adana Demirspor
|13
|6
|4
|3
|22
|12
|22
|10
|7
|İstanbulspor
|12
|6
|3
|3
|19
|12
|21
|7
|8
|Samsunspor
|13
|5
|6
|2
|16
|13
|21
|3
|9
|Bursaspor
|14
|6
|2
|6
|25
|23
|20
|2
|10
|Bandırmaspor
|14
|4
|3
|7
|16
|17
|15
|-1
|11
|Balıkesirspor
|12
|4
|3
|5
|14
|17
|15
|-3
|12
|Menemenspor
|13
|3
|5
|5
|14
|18
|14
|-4
|13
|Ümraniyespor
|14
|3
|5
|6
|14
|22
|14
|-8
|14
|Boluspor
|13
|3
|4
|6
|13
|15
|13
|-2
|15
|Akhisarspor
|13
|3
|4
|6
|11
|19
|13
|-8
|16
|Adanaspor
|10
|3
|3
|4
|14
|14
|12
|0
|17
|Ankaraspor
|13
|2
|3
|8
|7
|20
|9
|-13
|18
|Eskişehirspor
|14
|0
|5
|9
|7
|28
|5
|-21
TFF 1. Lig 12.Hafta Fikstür
|04.12.0020
|Tuzlaspor
|2-0
|İstanbulspor
|04.12.0020
|Bursaspor
|1-3
|Ümraniyespor
|05.12.0020
|Menemenspor
|1-1
|Bandırmaspor
|05.12.0020
|Giresunspor
|2-0
|Eskişehirspor
|05.12.0020
|Boluspor
|1-0
|Altay
|05.12.0020
|Ankaraspor
|P-P
|Adanaspor
|06.12.0020
|Adana Demirspor
|2-0
|Akhisarspor
|06.12.0020
|Altınordu
|0-2
|Ankara Keçiörengücü
|15.12.0020
|Balıkesirspor
|Samsunspor
|06.12.2020
|Osmanlıspor FK
|Adanaspor