Ankaraspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 12. hafta maçında Ankaraspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Ankaraspor ve Bereket Sigorta Ümraniyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 12. hafta maçında Ankaraspor sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile 14.12.2020 19:00'da karşılaştı. Osmanlı Stadı - Ankara stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Ankaraspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Ankaraspor Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının Özeti için Tıklayın Ankaraspor Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Osmanlı Stadı - Ankara

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

14.12.2020 19:00

Ankaraspor Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının Hakemleri

Arda Kardeşler(hakem), Kemal Elmas(1. Yardımcı Hakem), Mert Bulut(2. Yardımcı Hakem), Davut Dakul Çelik(dördüncü Hakem)

Ankaraspor

Ankaraspor İlk 11

34. Berk Balaban, 2. Ali Ülgen, 25. Fatih Kızılkaya, 4. Gökhan Akkan, 11. Mahmut Akan, 7. Erıc Ayuk Mbu, 61. Barış Zeren, 6. Mılos Stanojevıc, 8. Emre Can Atila, 10. Beykan Şimşek, 9. Basıt Abdulrahman Umar

Yedekler

1. Emre Koyuncu, 53. Tunahan Keskin, 40. Furkan Eliaçık, 23. Mete Çelik, 99. Serges Flavıer Mbılla Etame, 94. Ali Rıza Kılıç, 33. Hacı Ömer Doğru, 5. Halil İbrahim Esen, 17. Erdem Çetinkaya, 21. Doğukan Efe

Teknik Sorumlu

Mustafa Özer

Kartlar

Sarı Kart Mahmut Akan 54.dk, Sarı Kart Ali Ülgen 72.dk, Sarı Kart Mılos Stanojevıc 28.dk

Oyundan Çıkanlar

Emre Can Atila 46.dk, Beykan Şimşek 88.dk, Barış Zeren 80.dk, Basıt Abdulrahman Umar 76.dk

Oyuna Girenler

Ali Rıza Kılıç 46.dk, Halil İbrahim Esen 88.dk, Doğukan Efe 80.dk, Erdem Çetinkaya 76.dk

Bereket Sigorta Ümraniyespor

Bereket Sigorta Ümraniyespor İlk 11

61. Ahmet Eyüp Türkaslan, 5. Alim Öztürk, 7. Moussa Sow, 12. Chukwuma Emmanuel Akabueze, 18. Gökhan Süzen, 19. Honore Gomıs, 23. Alaaddin Okumuş, 28. Hasan Batuhan Artarslan, 44. Tomıslav Glumac, 55. Ercan Coşkun, 69. Ulrıch Kevın Selom Mayı

Yedekler

1. Mehmet Göktüğ Bakırbaş, 9. Hüseyin Çolak, 10. Okan Derici, 14. Turgut Doğan Şahin, 17. Emirhan Çalışkan, 21. Mustafa Eser, 92. Mustafa Murat Uslu, 98. Idrıssa Camara

Teknik Sorumlu

Recep Uçar

Kartlar

Sarı Kart Alaaddin Okumuş 45+1.dk, Sarı Kart Hasan Batuhan Artarslan 53.dk

Oyundan Çıkanlar

Moussa Sow 76.dk, Honore Gomıs 83.dk

Oyuna Girenler

Idrıssa Camara 76.dk, Okan Derici 83.dk

TFF 1. Lig 12.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Tuzlaspor 13 8 3 2 22 16 27 6 2 Altınordu 14 8 3 3 21 16 27 5 3 Giresunspor 14 7 5 2 19 13 26 6 4 Ankara Keçiörengücü 14 7 3 4 20 11 24 9 5 Altay 13 7 2 4 24 12 23 12 6 Adana Demirspor 13 6 4 3 22 12 22 10 7 İstanbulspor 12 6 3 3 19 12 21 7 8 Samsunspor 13 5 6 2 16 13 21 3 9 Bursaspor 14 6 2 6 25 23 20 2 10 Bandırmaspor 14 4 3 7 16 17 15 -1 11 Balıkesirspor 12 4 3 5 14 17 15 -3 12 Menemenspor 13 3 5 5 14 18 14 -4 13 Ümraniyespor 14 3 5 6 14 22 14 -8 14 Boluspor 13 3 4 6 13 15 13 -2 15 Akhisarspor 13 3 4 6 11 19 13 -8 16 Adanaspor 10 3 3 4 14 14 12 0 17 Ankaraspor 13 2 3 8 7 20 9 -13 18 Eskişehirspor 14 0 5 9 7 28 5 -21

TFF 1. Lig 12.Hafta Fikstür