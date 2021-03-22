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Ankaraspor - Beypiliç Boluspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 27. hafta maçında Ankaraspor, Beypiliç Boluspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ankaraspor - Beypiliç Boluspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 27. hafta maçında Ankaraspor, Beypiliç Boluspor ile mücadele etti. Karşılaşma 1-2 sona erdi. Ankaraspor ve Beypiliç Boluspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 27. hafta maçında Ankaraspor sahasında Beypiliç Boluspor ile 21.03.2021 16:00'da karşı karşıya geldi. Osmanlı Stadı - Ankara stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Ankaraspor - Beypiliç Boluspor Maç Sonucu ne oldu?

Ankaraspor, Beypiliç Boluspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Ankaraspor Beypiliç Boluspor Maçının Özeti için Tıklayın

Ankaraspor Beypiliç Boluspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Osmanlı Stadı - Ankara

MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

21.03.2021 16:00

Ankaraspor Beypiliç Boluspor Maçının Hakemleri

Cihan Aydın(hakem), Furkan Ürün(1. Yardımcı Hakem), Cemil Tunç(2. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Çakır(dördüncü Hakem)

ANKARASPORAnkaraspor

Ankaraspor İlk 11

30. Tomas Mejıas Osorıo, 2. Ali Ülgen, 55. Ercan Yazıcı, 45. Alec Takunda Mudımu, 11. Mahmut Akan, 18. Jovan Blagojevıc, 61. Barış Zeren, 67. Samed Ali Kaya, 17. Erdem Çetinkaya, 35. Sıkıru Okanlawon Olatunbosun, 90. Marcus Pedersen

Yedekler

34. Berk Balaban, 23. Mete Çelik, 66. Levent Gülen, 4. Gökhan Akkan, 13. Tevfik Altındağ, 89. Darko Bodul, 70. Engin Bekdemir, 28. Mehmet Tuğrul Başkan, 36. Mehmet Burak Tarlabölen, 22. Mustafa Batuhan Altıntaş

Teknik Sorumlu

Mehmet Ak

Goller

Marcus Pedersen,29.dk (f), Gökhan Akkan,90+1.dk (k)

Kartlar

Sarı Kart Samed Ali Kaya 90.dk

Oyundan Çıkanlar

Ercan Yazıcı 52.dk, Barış Zeren 85.dk, Mahmut Akan 69.dk, Erdem Çetinkaya 85.dk, Sıkıru Okanlawon Olatunbosun 69.dk

Oyuna Girenler

Gökhan Akkan 52.dk, Mehmet Burak Tarlabölen 85.dk, Mete Çelik 69.dk, Mustafa Batuhan Altıntaş 85.dk, Darko Bodul 69.dk

BEYPİLİÇ BOLUSPORBeypiliç Boluspor

Beypiliç Boluspor İlk 11

98. Gentıan Selmanı, 4. Fethi Özer, 6. Burak Asan, 13. Oğuzhan Berber, 21. Araz Abdullayev, 23. Muhammed Gümüşkaya, 24. Edwın Oppong Anane-gyasi, 39. Kabongo Kasongo, 40. Emin Bayram, 61. Aykut Demir, 99. Mustafa Çeçenoğlu

Yedekler

29. Ömer Alıcı, 11. Hamza Gür, 14. Marlon Mateus Da Sılva, 20. Papa Alıoune Dıouf, 35. Alican Özfesli, 52. Arda Köksal, 54. Ensar Bilir, 71. Atamer Bilgin, 86. Burak Bekaroğlu, 92. Muhsin Yıldırım

Teknik Sorumlu

Reha Kemal Erginer

Goller

Kabongo Kasongo,14.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Aykut Demir 90.dk, Sarı Kart Burak Asan 16.dk, Sarı Kart Muhammed Gümüşkaya 73.dk, Sarı Kart Marlon Mateus Da Sılva 78.dk

Oyundan Çıkanlar

Mustafa Çeçenoğlu 77.dk, Edwın Oppong Anane-gyasi 46.dk, Araz Abdullayev 90+3.dk, Kabongo Kasongo 86.dk

Oyuna Girenler

Hamza Gür 77.dk, Marlon Mateus Da Sılva 46.dk, Burak Bekaroğlu 90+3.dk, Muhsin Yıldırım 86.dk

TFF 1. Lig 27.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor27175542205622
2Samsunspor27149442265116
3Altay27162952295023
4Adana Demirspor27147645244921
5Altınordu2714764033497
6İstanbulspor27145849304719
7Ankara Keçiörengücü27137734184616
8Tuzlaspor2712510363941-3
9Bursaspor27124114541404
10Bandırmaspor27115113433381
11Ümraniyespor2710710323537-3
12Boluspor279513283032-2
13Balıkesirspor277812283929-11
14Adanaspor277713354028-5
15Menemenspor2761011294428-15
16Akhisarspor277416274425-17
17Ankaraspor273717184516-27
18Eskişehirspor271818166211-46

TFF 1. Lig 27.Hafta Fikstür

19.03.2021Altay3-0Menemenspor
20.03.2021İstanbulspor1-2Altınordu
20.03.2021Eskişehirspor1-1Adana Demirspor
20.03.2021Samsunspor0-2Giresunspor
20.03.2021Ümraniyespor1-2Balıkesirspor
21.03.2021Akhisarspor1-2Ankara Keçiörengücü
21.03.2021Adanaspor0-3Bursaspor
21.03.2021Ankaraspor1-2Boluspor
21.03.2021Osmanlıspor FK Boluspor
21.03.2021Bandırmaspor3-2Tuzlaspor
Tayfun Altuntaş
Editör
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