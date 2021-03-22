Ankaraspor - Beypiliç Boluspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 27. hafta maçında Ankaraspor, Beypiliç Boluspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 27. hafta maçında Ankaraspor, Beypiliç Boluspor ile mücadele etti. Karşılaşma 1-2 sona erdi. Ankaraspor ve Beypiliç Boluspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 27. hafta maçında Ankaraspor sahasında Beypiliç Boluspor ile 21.03.2021 16:00'da karşı karşıya geldi. Osmanlı Stadı - Ankara stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Ankaraspor - Beypiliç Boluspor Maç Sonucu ne oldu?
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Ankaraspor Beypiliç Boluspor Maçının Özeti için Tıklayın
Ankaraspor Beypiliç Boluspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Osmanlı Stadı - Ankara
MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
21.03.2021 16:00
Ankaraspor Beypiliç Boluspor Maçının Hakemleri
Cihan Aydın(hakem), Furkan Ürün(1. Yardımcı Hakem), Cemil Tunç(2. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Çakır(dördüncü Hakem)
Ankaraspor İlk 11
30. Tomas Mejıas Osorıo, 2. Ali Ülgen, 55. Ercan Yazıcı, 45. Alec Takunda Mudımu, 11. Mahmut Akan, 18. Jovan Blagojevıc, 61. Barış Zeren, 67. Samed Ali Kaya, 17. Erdem Çetinkaya, 35. Sıkıru Okanlawon Olatunbosun, 90. Marcus Pedersen
Yedekler
34. Berk Balaban, 23. Mete Çelik, 66. Levent Gülen, 4. Gökhan Akkan, 13. Tevfik Altındağ, 89. Darko Bodul, 70. Engin Bekdemir, 28. Mehmet Tuğrul Başkan, 36. Mehmet Burak Tarlabölen, 22. Mustafa Batuhan Altıntaş
Teknik Sorumlu
Mehmet Ak
Goller
Marcus Pedersen,29.dk (f), Gökhan Akkan,90+1.dk (k)
Kartlar
Sarı Kart Samed Ali Kaya 90.dk
Oyundan Çıkanlar
Ercan Yazıcı 52.dk, Barış Zeren 85.dk, Mahmut Akan 69.dk, Erdem Çetinkaya 85.dk, Sıkıru Okanlawon Olatunbosun 69.dk
Oyuna Girenler
Gökhan Akkan 52.dk, Mehmet Burak Tarlabölen 85.dk, Mete Çelik 69.dk, Mustafa Batuhan Altıntaş 85.dk, Darko Bodul 69.dk
Beypiliç Boluspor İlk 11
98. Gentıan Selmanı, 4. Fethi Özer, 6. Burak Asan, 13. Oğuzhan Berber, 21. Araz Abdullayev, 23. Muhammed Gümüşkaya, 24. Edwın Oppong Anane-gyasi, 39. Kabongo Kasongo, 40. Emin Bayram, 61. Aykut Demir, 99. Mustafa Çeçenoğlu
Yedekler
29. Ömer Alıcı, 11. Hamza Gür, 14. Marlon Mateus Da Sılva, 20. Papa Alıoune Dıouf, 35. Alican Özfesli, 52. Arda Köksal, 54. Ensar Bilir, 71. Atamer Bilgin, 86. Burak Bekaroğlu, 92. Muhsin Yıldırım
Teknik Sorumlu
Reha Kemal Erginer
Goller
Kabongo Kasongo,14.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Aykut Demir 90.dk, Sarı Kart Burak Asan 16.dk, Sarı Kart Muhammed Gümüşkaya 73.dk, Sarı Kart Marlon Mateus Da Sılva 78.dk
Oyundan Çıkanlar
Mustafa Çeçenoğlu 77.dk, Edwın Oppong Anane-gyasi 46.dk, Araz Abdullayev 90+3.dk, Kabongo Kasongo 86.dk
Oyuna Girenler
Hamza Gür 77.dk, Marlon Mateus Da Sılva 46.dk, Burak Bekaroğlu 90+3.dk, Muhsin Yıldırım 86.dk
TFF 1. Lig 27.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|27
|17
|5
|5
|42
|20
|56
|22
|2
|Samsunspor
|27
|14
|9
|4
|42
|26
|51
|16
|3
|Altay
|27
|16
|2
|9
|52
|29
|50
|23
|4
|Adana Demirspor
|27
|14
|7
|6
|45
|24
|49
|21
|5
|Altınordu
|27
|14
|7
|6
|40
|33
|49
|7
|6
|İstanbulspor
|27
|14
|5
|8
|49
|30
|47
|19
|7
|Ankara Keçiörengücü
|27
|13
|7
|7
|34
|18
|46
|16
|8
|Tuzlaspor
|27
|12
|5
|10
|36
|39
|41
|-3
|9
|Bursaspor
|27
|12
|4
|11
|45
|41
|40
|4
|10
|Bandırmaspor
|27
|11
|5
|11
|34
|33
|38
|1
|11
|Ümraniyespor
|27
|10
|7
|10
|32
|35
|37
|-3
|12
|Boluspor
|27
|9
|5
|13
|28
|30
|32
|-2
|13
|Balıkesirspor
|27
|7
|8
|12
|28
|39
|29
|-11
|14
|Adanaspor
|27
|7
|7
|13
|35
|40
|28
|-5
|15
|Menemenspor
|27
|6
|10
|11
|29
|44
|28
|-15
|16
|Akhisarspor
|27
|7
|4
|16
|27
|44
|25
|-17
|17
|Ankaraspor
|27
|3
|7
|17
|18
|45
|16
|-27
|18
|Eskişehirspor
|27
|1
|8
|18
|16
|62
|11
|-46
TFF 1. Lig 27.Hafta Fikstür
|19.03.2021
|Altay
|3-0
|Menemenspor
|20.03.2021
|İstanbulspor
|1-2
|Altınordu
|20.03.2021
|Eskişehirspor
|1-1
|Adana Demirspor
|20.03.2021
|Samsunspor
|0-2
|Giresunspor
|20.03.2021
|Ümraniyespor
|1-2
|Balıkesirspor
|21.03.2021
|Akhisarspor
|1-2
|Ankara Keçiörengücü
|21.03.2021
|Adanaspor
|0-3
|Bursaspor
|21.03.2021
|Ankaraspor
|1-2
|Boluspor
|21.03.2021
|Osmanlıspor FK
|Boluspor
|21.03.2021
|Bandırmaspor
|3-2
|Tuzlaspor