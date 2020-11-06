Ankaraspor - Bursaspor maçı CANLI İZLE | TRT SPOR İZLE

TFF 1. Lig'de heyecan sürüyor. Milyonlarca futbolseverin takipçisi olduğu 1. Lig'de 9. hafta heyecanı yaşanacak. Haftanın maçları arasında bulunan Ankaraspor - Bursaspor maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Bu ligde Ankaraspor evinde 3 maçtır kazanamıyor, toplamda 6 maçtır kazanamıyor.

Bu ligde Bursaspor deplasmanda 3 maçtır kazanamıyor. Ankaraspor, 7 maçın sonunda 4 puan topladı ve 16'ıncı sırada yerini aldı. Bursaspor ise 8 maçta 10 puan ile 11'inci sırada bulunuyor. Peki, Ankaraspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

ANKARASPOR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de 9. hafta maçında Ankaraspor - Bursaspor karşı karşıya gelecek. Osmanlı Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele, 7 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı, Caner Ak yönetecek. Caner Ak'ın yardımcılıklarını ise Ömer Tevfik Özkoç ve Emir Eray Eyisoy üstlenecek.

HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bu sezon tüm TFF 1. Lig maçlarını şifresiz ve naklen yayınlama hakkını alan TRT, futbolseverleri mutlu etmişti. 9. haftada oynanacak olan Ankaraspor - Bursaspor maçı da 7 Kasım Cumartesi saat 19.00'da TRT Spor'dan şifresiz ve naklen yayınlanacak.