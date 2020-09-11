Çin’de bir otelde doğalgaz patlamasıÇocuklar okulda daha az risk altındaSakarya’da zincirleme kaza: 17 yaralıUzaktan eğitim alan öğrencilerin sınavları yüz yüze!Çukur yeni bölüm fragmanı | 4.Sezon 2. Bölüm 2. Fragman | Çukur 94. bölüm izleTürkiye’nin kurulu elektrik gücü son 20 yılda 3 katının üzerine çıktı‘Yaşamın İzleri’ sergisi açıldıGenç kız otelde şoku yaşadı! Uyandığında birinin kendisini izlediğini gördüGalatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?Veli Erdem Karakülah kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Şarkıları?
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Ankaraspor - Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ankaraspor - Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonu heyecanı başlıyor. 1. Lig'de ilk haftanın maçlarında Cumartesi günü 3 maç oynanacak. Haftanın maçlarından Ankaraspor-Eskişehirspor maçı taraftarların ilgi odağında. Peki, Ankaraspor - Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

Ankaraspor - Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonu başlıyor. 1. Lig'de geçtiğimiz sezonu son sırada tamamlayan Eskişehirspor, Ankaraspor deplasmanına çıkıyor. Önceki sezonlarda Osmanlıspor olarak faaliyet gösteren Ankaraspor, bu sezon takım adını tekrar Ankaraspor olarak değiştirdiğini TFF'ye bildirmişti. Sezon öncesi hazırlıklarında etkili bir süreç geçiren iki takımda sezona galibiyetle başlamak istiyor.

Ankaraspor-Eskişehirspor maçı hakkında bütün detaylara haberimizden göz atabilirsiniz. Peki, Ankaraspor - Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

ANKARASPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonu ilk haftasında, Ankaraspor ile Eskişehirspor karşı karşıya gelecek. 12 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak mücadele, Osmanlı Stadyumunda oynanacak. Mücadelenin hakemi, Emre Kargın olacak. Emre Kargın'ın yardımcılıklarını ise Baran Eraslan ve Murat Tuğberk Curbay üstlenecek. Karşılaşma, koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak. 

ANKARASPOR - ESKİŞEHİRSPOR HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

12 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak olan Ankaraspor - Eskişehirspor maçı, beIN SPORTS MAX HD 1 kanalından naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın TRT ekranlarından da naklen ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor. TRT, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklama ile tüm TFF 1. Lig maçlarının şifresiz olarak yayınlanacağını duyurmuştu. 

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT