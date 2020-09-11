TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonu başlıyor. 1. Lig'de geçtiğimiz sezonu son sırada tamamlayan Eskişehirspor, Ankaraspor deplasmanına çıkıyor. Önceki sezonlarda Osmanlıspor olarak faaliyet gösteren Ankaraspor, bu sezon takım adını tekrar Ankaraspor olarak değiştirdiğini TFF'ye bildirmişti. Sezon öncesi hazırlıklarında etkili bir süreç geçiren iki takımda sezona galibiyetle başlamak istiyor.

Ankaraspor-Eskişehirspor maçı hakkında bütün detaylara haberimizden göz atabilirsiniz. Peki, Ankaraspor - Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

ANKARASPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonu ilk haftasında, Ankaraspor ile Eskişehirspor karşı karşıya gelecek. 12 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak mücadele, Osmanlı Stadyumunda oynanacak. Mücadelenin hakemi, Emre Kargın olacak. Emre Kargın'ın yardımcılıklarını ise Baran Eraslan ve Murat Tuğberk Curbay üstlenecek. Karşılaşma, koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

ANKARASPOR - ESKİŞEHİRSPOR HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

12 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak olan Ankaraspor - Eskişehirspor maçı, beIN SPORTS MAX HD 1 kanalından naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın TRT ekranlarından da naklen ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor. TRT, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklama ile tüm TFF 1. Lig maçlarının şifresiz olarak yayınlanacağını duyurmuştu.