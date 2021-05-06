Ankaraspor - İstanbulspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle
TFF 1.Lig'in 34.haftasında Ankaraspor ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyenler Ankaraspor - İstanbulspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle şeklinde aramalarda bulunuyor.
TFF 1.Lig'de 34 haftalık heyecan oynanacak son hafta maçlarıyla sona erecek. Bu kapsamda Ankaraspor ,İstanbulspor'u evinde konuk edecek. Bu maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Ankaraspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...
ANKARASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Ankaraspor ile İstanbulspor arasındaki maç 9 Mayıs Pazar günü oynanacak. Osmanlı Stadyumunda saat 18.00'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan şifresiz, BeİN Sport 2 kanalından ise şifreli olarak ekranlara gelecek.
Mücadeleyi hakem Alper Çetin yönetecek. Çetin'in yardımcılıklarını ise Ata Yıldırım ve Cem Özbay yapacak.
ANKARASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE
Ankaraspor ile İstanbulspor arasındaki maçı TRT Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.
Ankaraspor - İstanbulspor maçı canlı izle