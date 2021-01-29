Ankaraspor - Keçiörengücü maçı canlı izle |TRT Spor canlı yayın

TFF 1. Lig'de heyecan 19. hafta maçlarıyla sürüyor. Ankaraspor ile Ankara Keçiörengücü arasında oynanacak zorlu mücadelenin detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Ankaraspor, ligde 18 maçta topladığı 10 puan ile 17. sırada yer alıyor. Ankara Keçiörengücü ise 18 maçta 31 puan toplayabildi ve ligin 6. sırasında bulundu. Peki, Ankaraspor - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ANKARASPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 19. haftasında oynanacak olan Ankaraspor - Ankara Keçiörengücü mücadelesi, Osmanlı Stadyumu'nda 30 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Kadir Sağlam yönetecek. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Hakan Karabalcık üstlenecek. Zorlu müsabaka, Kovid-19 önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

TFF ile TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşması sonucunda tüm TFF 1. Lig maçları sezon başından itibaren TRT ekranlarından naklen izlenebiliyor. Ankaraspor - Ankara Keçiörengücü maçı da, beIN SPORTS MAX HD 1 ve TRT Spor'dan saat 13.30'da izlenebilir.

ANKARASPOR- KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI İLK 11'LERİ

Ankaraspor: Tomas, Levent Gülen, Ercan, A. Mudimu, Mahmut, Tevfik, Doğukan, E. Ayuk, Samet Ali, S. Olatunbosun, Marcus Pedersen

Keçiörengücü: Metin, Abdulkadir, Mehmet Dingil, Fatih, Soner, Cem, İrfan, Süleyman, Burak, Barış Alper, F.Kone

ANKARASPOR- KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE |TRT SPOR CANLI YAYIN

Ankaraspor - Keçiörengücü arasında oynanacak olan maçı canlı olarak TRT Spor'dan naklen izleyebilirsiniz.