Ankaraspor - Muğlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve canlı yayın var mı?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı, 4. tur maçları ile kaldığı yerden devam ediyor. Maçların ilk gününde oynanacak Ankaraspor - Muğlaspor maçı, 4. tur maçlarının merakla beklenen mücadeleleri arasında yer alıyor. TFF 1. Lig ekibi Ankaraspor, kupaya 3. turdan başlamış ve Pazarspor 3-1 geçmişti. 3. Lig ekibi Muğlaspor ise kupaya 2. turda başlamış, sırasıyla Kızılcabölük ve Samsunspor maçlarını kazanarak 4. tura kadar yükselmeyi başarmıştı. Peki, Ankaraspor - Muğlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...

ANKARASPOR - MUĞLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası, 4. tur maçları başlıyor. 24 Kasım Salı günü oynanacak maçlar arasında günün beklenen maçları arasında olan Ankaraspor - Muğlaspor mücadesi, bugün saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşma, Osmanlı Stadyumu'nda oynanacakken hakem, Oğuzhan Çakır tarafından yönetilecek. Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını ise Kağan Yıldızlar ve Bedirhan Soydemir üstlenecek.

ANKARASPOR - MUĞLASPOR HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncısı Turkuvaz Medya Grubu, tüm kupa maçlarını televizyon kanallarından naklen ve şifresiz olarak yayınlıyor. Ankaraspor - Muğlaspor maçı, A Spor 24 Kasım Salı günü yayın akışında bulunmuyor.

Türkiye Kupası 4. tur maçlarının programı şöyle:

Yarın

13.00 Gençlerbirliği-Kırşehir Belediyespor

14.30 Ankaraspor-Muğlaspor

14.30 Boluspor-Kahramanmaraşspor

14.30 Giresunspor-Niğde Anadolu FK

15.00 Denizlispor-Turgutluspor

17.00 Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor

19.00 Adanaspor-Sakaryaspor

19.00 Bursaspor-1922 Konyaspor

21.00 Fenerbahçe-Sivas Belediyespor

25 Kasım Çarşamba

13.00 Bandırmaspor-Darıca Gençlerbirliği

13.00 Tuzlaspor-Sultanbeyli Belediyespor

13.00 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor

13.00 Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor

14.30 İstanbulspor-Tarsus İdmanyurdu

14.30 Altınordu-Çorum FK

14.30 Eskişehirspor-GMG Kastamonuspor

15.00 Hatayspor-Karacabey Belediyespor

17.00 Gaziantep FK-Serik Belediyespor

19.00 Adana Demirspor-Afjet Afyonspor

19.00 FT Antalyaspor-Pendikspor

21.00 Çaykur Rizespor-Uşakspor

26 Kasım Perşembe

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor

15.00 Kasımpaşa-24Erzincanspor

17.00 Kayserispor-Hekimoğlu Trabzon

19.00 Konyaspor-Manisa FK

21.00 Göztepe-Kırklarelispor