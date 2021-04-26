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Ankaraspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 32. hafta maçında Ankaraspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ankaraspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 32. hafta maçında Ankaraspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor ile mücadele etti. Karşılaşma 3-2 sona erdi. Ankaraspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 32. hafta maçında Ankaraspor sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile 25.04.2021 20:30'da karşı karşıya geldi. Osmanlı Stadı - Ankara stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Ankaraspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor Maç Sonucu ne oldu?

Ankaraspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Ankaraspor Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının Özeti için Tıklayın

Ankaraspor Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Osmanlı Stadı - Ankara

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

25.04.2021 20:30

Ankaraspor Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının Hakemleri

Mert Güzenge(hakem), Mehmet Yıldırım(1. Yardımcı Hakem), Kemal Mavi(2. Yardımcı Hakem), İlker Yasin Avcı(dördüncü Hakem)

ANKARASPORAnkaraspor

Ankaraspor İlk 11

30. Tomas Mejıas Osorıo, 2. Ali Ülgen, 4. Gökhan Akkan, 11. Mahmut Akan, 17. Erdem Çetinkaya, 18. Jovan Blagojevıc, 55. Ercan Yazıcı, 61. Barış Zeren, 9. Basıt Abdulrahman Umar, 35. Sıkıru Okanlawon Olatunbosun, 90. Marcus Pedersen

Yedekler

34. Berk Balaban, 80. Azad Toptik, 13. Tevfik Altındağ, 22. Mustafa Batuhan Altıntaş, 23. Mete Çelik, 28. Mehmet Tuğrul Başkan, 36. Mehmet Burak Tarlabölen, 45. Alec Takunda Mudımu, 67. Samed Ali Kaya, 70. Engin Bekdemir

Teknik Sorumlu

Mehmet Ak

Goller

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Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPORRoyal Hastanesi Bandırmaspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor İlk 11

1. Kurtuluş Yurt, 22. Hakan Bilgiç, 53. Orhan Ovacıklı, 27. Mehmet Yiğit, 6. Feyyaz Belen, 14. İshak Çakmak, 17. Doğan Can Davas, 21. Ruben Rayos Serna, 11. Erkan Taşkıran, 28. Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, 10. Mıckael Franck Pote

Yedekler

91. Zülküf Özer, 3. Abdurrahim Dursun, 13. Ali Serçek, 4. Fırat Arıkan, 7. Berat Satılmış, 25. Selçuk Alibaz, 26. Emır Halılovıc, 71. Aygün Özışıkyıldız, 72. Rahmi Anıl Başaran

Teknik Sorumlu

Erkan Sözeri

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 32.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adana Demirspor32197657266431
2Giresunspor32197649246425
3Samsunspor321810453296424
4İstanbulspor32186859336026
5Altay321831161365725
6Altınordu3215985043547
7Ankara Keçiörengücü321571042275215
8Ümraniyespor32148104541504
9Tuzlaspor3214513434847-5
10Bursaspor3213415515343-2
11Bandırmaspor3211615424539-3
12Boluspor3211516344038-6
13Balıkesirspor329815354535-10
14Adanaspor329716425034-8
15Menemenspor3271312365434-18
16Akhisarspor328519355529-20
17Ankaraspor326818325626-24
18Eskişehirspor321823228311-61

TFF 1. Lig 32.Hafta Fikstür

25.04.2021Boluspor0-2Samsunspor
25.04.2021Ankaraspor3-2Bandırmaspor
25.04.2021Tuzlaspor0-3Adana Demirspor
25.04.2021Menemenspor2-1Eskişehirspor
25.04.2021Osmanlıspor FK Bandırmaspor
25.04.2021Adanaspor0-2Ümraniyespor
25.04.2021Akhisarspor2-0Altay
25.04.2021Altınordu0-0Giresunspor
25.04.2021Bursaspor1-2İstanbulspor
25.04.2021Balıkesirspor1-2Ankara Keçiörengücü
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