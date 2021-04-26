Ankaraspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 32. hafta maçında Ankaraspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 32. hafta maçında Ankaraspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor ile mücadele etti. Karşılaşma 3-2 sona erdi. Ankaraspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 32. hafta maçında Ankaraspor sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile 25.04.2021 20:30'da karşı karşıya geldi. Osmanlı Stadı - Ankara stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Ankaraspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor Maç Sonucu ne oldu?
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Ankaraspor Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının Özeti için Tıklayın
Ankaraspor Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Osmanlı Stadı - Ankara
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 20:30
Ankaraspor Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının Hakemleri
Mert Güzenge(hakem), Mehmet Yıldırım(1. Yardımcı Hakem), Kemal Mavi(2. Yardımcı Hakem), İlker Yasin Avcı(dördüncü Hakem)
Ankaraspor İlk 11
30. Tomas Mejıas Osorıo, 2. Ali Ülgen, 4. Gökhan Akkan, 11. Mahmut Akan, 17. Erdem Çetinkaya, 18. Jovan Blagojevıc, 55. Ercan Yazıcı, 61. Barış Zeren, 9. Basıt Abdulrahman Umar, 35. Sıkıru Okanlawon Olatunbosun, 90. Marcus Pedersen
Yedekler
34. Berk Balaban, 80. Azad Toptik, 13. Tevfik Altındağ, 22. Mustafa Batuhan Altıntaş, 23. Mete Çelik, 28. Mehmet Tuğrul Başkan, 36. Mehmet Burak Tarlabölen, 45. Alec Takunda Mudımu, 67. Samed Ali Kaya, 70. Engin Bekdemir
Teknik Sorumlu
Mehmet Ak
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Royal Hastanesi Bandırmaspor İlk 11
1. Kurtuluş Yurt, 22. Hakan Bilgiç, 53. Orhan Ovacıklı, 27. Mehmet Yiğit, 6. Feyyaz Belen, 14. İshak Çakmak, 17. Doğan Can Davas, 21. Ruben Rayos Serna, 11. Erkan Taşkıran, 28. Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, 10. Mıckael Franck Pote
Yedekler
91. Zülküf Özer, 3. Abdurrahim Dursun, 13. Ali Serçek, 4. Fırat Arıkan, 7. Berat Satılmış, 25. Selçuk Alibaz, 26. Emır Halılovıc, 71. Aygün Özışıkyıldız, 72. Rahmi Anıl Başaran
Teknik Sorumlu
Erkan Sözeri
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
TFF 1. Lig 32.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Adana Demirspor
|32
|19
|7
|6
|57
|26
|64
|31
|2
|Giresunspor
|32
|19
|7
|6
|49
|24
|64
|25
|3
|Samsunspor
|32
|18
|10
|4
|53
|29
|64
|24
|4
|İstanbulspor
|32
|18
|6
|8
|59
|33
|60
|26
|5
|Altay
|32
|18
|3
|11
|61
|36
|57
|25
|6
|Altınordu
|32
|15
|9
|8
|50
|43
|54
|7
|7
|Ankara Keçiörengücü
|32
|15
|7
|10
|42
|27
|52
|15
|8
|Ümraniyespor
|32
|14
|8
|10
|45
|41
|50
|4
|9
|Tuzlaspor
|32
|14
|5
|13
|43
|48
|47
|-5
|10
|Bursaspor
|32
|13
|4
|15
|51
|53
|43
|-2
|11
|Bandırmaspor
|32
|11
|6
|15
|42
|45
|39
|-3
|12
|Boluspor
|32
|11
|5
|16
|34
|40
|38
|-6
|13
|Balıkesirspor
|32
|9
|8
|15
|35
|45
|35
|-10
|14
|Adanaspor
|32
|9
|7
|16
|42
|50
|34
|-8
|15
|Menemenspor
|32
|7
|13
|12
|36
|54
|34
|-18
|16
|Akhisarspor
|32
|8
|5
|19
|35
|55
|29
|-20
|17
|Ankaraspor
|32
|6
|8
|18
|32
|56
|26
|-24
|18
|Eskişehirspor
|32
|1
|8
|23
|22
|83
|11
|-61
TFF 1. Lig 32.Hafta Fikstür
|25.04.2021
|Boluspor
|0-2
|Samsunspor
|25.04.2021
|Ankaraspor
|3-2
|Bandırmaspor
|25.04.2021
|Tuzlaspor
|0-3
|Adana Demirspor
|25.04.2021
|Menemenspor
|2-1
|Eskişehirspor
|25.04.2021
|Osmanlıspor FK
|Bandırmaspor
|25.04.2021
|Adanaspor
|0-2
|Ümraniyespor
|25.04.2021
|Akhisarspor
|2-0
|Altay
|25.04.2021
|Altınordu
|0-0
|Giresunspor
|25.04.2021
|Bursaspor
|1-2
|İstanbulspor
|25.04.2021
|Balıkesirspor
|1-2
|Ankara Keçiörengücü