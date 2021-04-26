Ankaraspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 32. hafta maçında Ankaraspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor ile mücadele etti. Karşılaşma 3-2 sona erdi. Ankaraspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 32. hafta maçında Ankaraspor sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile 25.04.2021 20:30'da karşı karşıya geldi. Osmanlı Stadı - Ankara stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Ankaraspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor Maç Sonucu ne oldu? Ankaraspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ankaraspor Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının Özeti için Tıklayın Ankaraspor Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Osmanlı Stadı - Ankara

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

25.04.2021 20:30

Ankaraspor Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının Hakemleri

Mert Güzenge(hakem), Mehmet Yıldırım(1. Yardımcı Hakem), Kemal Mavi(2. Yardımcı Hakem), İlker Yasin Avcı(dördüncü Hakem)

Ankaraspor

Ankaraspor İlk 11

30. Tomas Mejıas Osorıo, 2. Ali Ülgen, 4. Gökhan Akkan, 11. Mahmut Akan, 17. Erdem Çetinkaya, 18. Jovan Blagojevıc, 55. Ercan Yazıcı, 61. Barış Zeren, 9. Basıt Abdulrahman Umar, 35. Sıkıru Okanlawon Olatunbosun, 90. Marcus Pedersen

Yedekler

34. Berk Balaban, 80. Azad Toptik, 13. Tevfik Altındağ, 22. Mustafa Batuhan Altıntaş, 23. Mete Çelik, 28. Mehmet Tuğrul Başkan, 36. Mehmet Burak Tarlabölen, 45. Alec Takunda Mudımu, 67. Samed Ali Kaya, 70. Engin Bekdemir

Teknik Sorumlu

Mehmet Ak

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

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Royal Hastanesi Bandırmaspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor İlk 11

1. Kurtuluş Yurt, 22. Hakan Bilgiç, 53. Orhan Ovacıklı, 27. Mehmet Yiğit, 6. Feyyaz Belen, 14. İshak Çakmak, 17. Doğan Can Davas, 21. Ruben Rayos Serna, 11. Erkan Taşkıran, 28. Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, 10. Mıckael Franck Pote

Yedekler

91. Zülküf Özer, 3. Abdurrahim Dursun, 13. Ali Serçek, 4. Fırat Arıkan, 7. Berat Satılmış, 25. Selçuk Alibaz, 26. Emır Halılovıc, 71. Aygün Özışıkyıldız, 72. Rahmi Anıl Başaran

Teknik Sorumlu

Erkan Sözeri

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 32.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adana Demirspor 32 19 7 6 57 26 64 31 2 Giresunspor 32 19 7 6 49 24 64 25 3 Samsunspor 32 18 10 4 53 29 64 24 4 İstanbulspor 32 18 6 8 59 33 60 26 5 Altay 32 18 3 11 61 36 57 25 6 Altınordu 32 15 9 8 50 43 54 7 7 Ankara Keçiörengücü 32 15 7 10 42 27 52 15 8 Ümraniyespor 32 14 8 10 45 41 50 4 9 Tuzlaspor 32 14 5 13 43 48 47 -5 10 Bursaspor 32 13 4 15 51 53 43 -2 11 Bandırmaspor 32 11 6 15 42 45 39 -3 12 Boluspor 32 11 5 16 34 40 38 -6 13 Balıkesirspor 32 9 8 15 35 45 35 -10 14 Adanaspor 32 9 7 16 42 50 34 -8 15 Menemenspor 32 7 13 12 36 54 34 -18 16 Akhisarspor 32 8 5 19 35 55 29 -20 17 Ankaraspor 32 6 8 18 32 56 26 -24 18 Eskişehirspor 32 1 8 23 22 83 11 -61

TFF 1. Lig 32.Hafta Fikstür