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Ankaraspor -Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.lig'in 32.haftasında Ankaraspor ile Royal Hastanesi Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Peki Ankaraspor -Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ankaraspor -Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Ligin bitimine sayılı haftalar kala heyecan artıyor. Şampiyonluk yarışı ve ligde kalma savaşı sürerken heyecan 32.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Ankaraspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor'u ağırlayacak.

ANKARASPOR- ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ankaraspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı 25 Nisan Pazar günü oynanacak. Osmanlı Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Mücadele Bein Connect'ten şifreli, dönüşümlü yayınla şifresiz olarak TRT Spor'dan yayınlanacak. 

Mücadeleyi hakem Mert Güzenge yönetecek. Güzenge'nin yardımcılıklarını ise Mehmet Yıldırım ve Kemal Mavi yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise İlker Yasin Avcı olacak.

Tayfun Altuntaş
Editör
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