TFF 1. Lig'de futbol heyecanı 16. hafta ile devam ediyor. Bu hafta oynanacak maçlar arasında bulunan Ankaraspor-Samsunspor maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Bu ligde Ankaraspor evinde 5 maçtır kazanamıyor, toplamda 4 maçtır kazanamıyor.

Ligde maç eksiği bulunmayan Samsunpor, 15 maçta topladığı 27 puanla ligin 3. sırasında yer alıyor. Ankaraspor ise 14 maçta 9 puanla 17. sırada bulunuyor. İki takımın zorlu mücadelesi taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Ankaraspor-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ANKARASPOR-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Ankaraspor-Samsunspor maçı, Osmanlı Stadı'nda 27 Aralık Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Zorlu karşılaşma, hakem Onur Özütoprak tarafından yönetilecek. Onur Özütoprak'ın yardımcılıklarını ise Oğuz Terzi ve Deniz Caner Özaral üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu ve TRT ile yapılan yayın hakları anlaşmasının ardından tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanmaya başladı. Ankaraspor-Samsunspor maçı da Pazar günü saat 19.00'da TRT Spor ve beIN SPORTS MAX HD 1 kanallarından naklen izlenebilir.