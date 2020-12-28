Ankaraspor - Yılport Samsunspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 16. hafta maçında Ankaraspor, Yılport Samsunspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 16. hafta maçında Ankaraspor, Yılport Samsunspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Ankaraspor ve Yılport Samsunspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 16. hafta maçında Ankaraspor sahasında Yılport Samsunspor ile 27.12.2020 19:00'da karşılaştı. Osmanlı Stadı - Ankara stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
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Ankaraspor Yılport Samsunspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Osmanlı Stadı - Ankara
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
27.12.2020 19:00
Ankaraspor Yılport Samsunspor Maçının Hakemleri
Onur Özütoprak(hakem), Oğuz Terzi(1. Yardımcı Hakem), Deniz Caner Özaral(2. Yardımcı Hakem), Ozan Ergün(dördüncü Hakem)
Ankaraspor İlk 11
34. Berk Balaban, 2. Ali Ülgen, 4. Gökhan Akkan, 25. Fatih Kızılkaya, 23. Mete Çelik, 6. Mılos Stanojevıc, 61. Barış Zeren, 5. Halil İbrahim Esen, 7. Erıc Ayuk Mbu, 17. Erdem Çetinkaya, 10. Beykan Şimşek
Yedekler
1. Emre Koyuncu, 66. Levent Gülen, 40. Furkan Eliaçık, 20. Muzaffer Doğan, 21. Doğukan Efe, 94. Ali Rıza Kılıç, 28. Mehmet Tuğrul Başkan, 9. Basıt Abdulrahman Umar, 77. Bernard Bulbwa, 99. Serges Flavıer Mbılla Etame
Teknik Sorumlu
Mehmet Ak
Goller
Beykan Şimşek,40.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Beykan Şimşek 79.dk, Sarı Kart Mete Çelik 41.dk
Oyundan Çıkanlar
Barış Zeren 77.dk, Halil İbrahim Esen 83.dk, Erdem Çetinkaya 62.dk, Erıc Ayuk Mbu 83.dk
Oyuna Girenler
Doğukan Efe 77.dk, Bernard Bulbwa 83.dk, Serges Flavıer Mbılla Etame 62.dk, Basıt Abdulrahman Umar 83.dk
Yılport Samsunspor İlk 11
1. Nurullah Aslan, 48. Erhan Kartal, 91. Kevın Gnonher Bolı, 89. Erkam Reşmen, 33. Rahman Buğra Çağıran, 35. Ferhat Çulcuoğlu, 8. Oğuz Gürbulak, 20. Gökhan Alsan, 9. Edwın Oppong Anane-gyasi, 7. Guıdo Koçer, 24. Burak Çalık
Yedekler
40. Ahmet Altın, 6. Yalçın Kılınç, 5. Ercan Yazıcı, 14. İlyas Kubilay Yavuz, 11. Ange Freddy Plumaın, 19. Ahmethan Köse, 23. Muhsin Yıldırım, 77. Enes İslam İlkin
Teknik Sorumlu
Ertuğrul Sağlam
Goller
Gökhan Alsan,26.dk (p), Burak Çalık,76.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Ferhat Çulcuoğlu 64.dk
Oyundan Çıkanlar
Burak Çalık 83.dk, Ferhat Çulcuoğlu 83.dk, Gökhan Alsan 65.dk, Oğuz Gürbulak 90+4.dk, Guıdo Koçer 65.dk
Oyuna Girenler
Enes İslam İlkin 83.dk, Ercan Yazıcı 83.dk, İlyas Kubilay Yavuz 65.dk, Yalçın Kılınç 90+4.dk, Ahmethan Köse 65.dk
TFF 1. Lig 16.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|16
|9
|5
|2
|22
|13
|32
|9
|2
|Tuzlaspor
|15
|9
|3
|3
|27
|20
|30
|7
|3
|Samsunspor
|16
|8
|6
|2
|22
|15
|30
|7
|4
|Altay
|15
|9
|2
|4
|29
|14
|29
|15
|5
|Adana Demirspor
|15
|8
|4
|3
|26
|13
|28
|13
|6
|Ankara Keçiörengücü
|16
|8
|4
|4
|22
|12
|28
|10
|7
|Altınordu
|16
|8
|3
|5
|22
|22
|27
|0
|8
|İstanbulspor
|14
|7
|4
|3
|24
|15
|25
|9
|9
|Bursaspor
|15
|6
|3
|6
|28
|26
|21
|2
|10
|Bandırmaspor
|16
|6
|3
|7
|20
|19
|21
|1
|11
|Menemenspor
|16
|4
|7
|5
|19
|22
|19
|-3
|12
|Ümraniyespor
|16
|4
|5
|7
|16
|25
|17
|-9
|13
|Balıkesirspor
|15
|4
|3
|8
|16
|23
|15
|-7
|14
|Boluspor
|15
|3
|4
|8
|13
|18
|13
|-5
|15
|Akhisarspor
|15
|3
|4
|8
|12
|22
|13
|-10
|16
|Adanaspor
|13
|3
|3
|7
|17
|20
|12
|-3
|17
|Ankaraspor
|15
|2
|3
|10
|9
|24
|9
|-15
|18
|Eskişehirspor
|15
|0
|6
|9
|9
|30
|6
|-21
TFF 1. Lig 16.Hafta Fikstür
|25.12.2020
|Altay
|3-1
|Ümraniyespor
|26.12.2020
|Tuzlaspor
|4-1
|Altınordu
|26.12.2020
|Balıkesirspor
|0-1
|Adana Demirspor
|26.12.2020
|Boluspor
|0-2
|İstanbulspor
|27.12.2020
|Menemenspor
|0-0
|Ankara Keçiörengücü
|27.12.2020
|Akhisarspor
|0-1
|Giresunspor
|27.12.2020
|Osmanlıspor FK
|Samsunspor
|27.12.2020
|Adanaspor
|1-2
|Bandırmaspor
|27.12.2020
|Ankaraspor
|1-2
|Samsunspor
|28.12.2020
|Bursaspor
|Eskişehirspor