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Ankaraspor - Yılport Samsunspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 16. hafta maçında Ankaraspor, Yılport Samsunspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Ankaraspor - Yılport Samsunspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 16. hafta maçında Ankaraspor, Yılport Samsunspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Ankaraspor ve Yılport Samsunspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 16. hafta maçında Ankaraspor sahasında Yılport Samsunspor ile 27.12.2020 19:00'da karşılaştı. Osmanlı Stadı - Ankara stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Ankaraspor - Yılport Samsunspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Ankaraspor Yılport Samsunspor Maçının Özeti için Tıklayın

Ankaraspor Yılport Samsunspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Osmanlı Stadı - Ankara

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

27.12.2020 19:00

Ankaraspor Yılport Samsunspor Maçının Hakemleri

Onur Özütoprak(hakem), Oğuz Terzi(1. Yardımcı Hakem), Deniz Caner Özaral(2. Yardımcı Hakem), Ozan Ergün(dördüncü Hakem)

ANKARASPORAnkaraspor

Ankaraspor İlk 11

34. Berk Balaban, 2. Ali Ülgen, 4. Gökhan Akkan, 25. Fatih Kızılkaya, 23. Mete Çelik, 6. Mılos Stanojevıc, 61. Barış Zeren, 5. Halil İbrahim Esen, 7. Erıc Ayuk Mbu, 17. Erdem Çetinkaya, 10. Beykan Şimşek

Yedekler

1. Emre Koyuncu, 66. Levent Gülen, 40. Furkan Eliaçık, 20. Muzaffer Doğan, 21. Doğukan Efe, 94. Ali Rıza Kılıç, 28. Mehmet Tuğrul Başkan, 9. Basıt Abdulrahman Umar, 77. Bernard Bulbwa, 99. Serges Flavıer Mbılla Etame

Teknik Sorumlu

Mehmet Ak

Goller

Beykan Şimşek,40.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Beykan Şimşek 79.dk, Sarı Kart Mete Çelik 41.dk

Oyundan Çıkanlar

Barış Zeren 77.dk, Halil İbrahim Esen 83.dk, Erdem Çetinkaya 62.dk, Erıc Ayuk Mbu 83.dk

Oyuna Girenler

Doğukan Efe 77.dk, Bernard Bulbwa 83.dk, Serges Flavıer Mbılla Etame 62.dk, Basıt Abdulrahman Umar 83.dk

YILPORT SAMSUNSPORYılport Samsunspor

Yılport Samsunspor İlk 11

1. Nurullah Aslan, 48. Erhan Kartal, 91. Kevın Gnonher Bolı, 89. Erkam Reşmen, 33. Rahman Buğra Çağıran, 35. Ferhat Çulcuoğlu, 8. Oğuz Gürbulak, 20. Gökhan Alsan, 9. Edwın Oppong Anane-gyasi, 7. Guıdo Koçer, 24. Burak Çalık

Yedekler

40. Ahmet Altın, 6. Yalçın Kılınç, 5. Ercan Yazıcı, 14. İlyas Kubilay Yavuz, 11. Ange Freddy Plumaın, 19. Ahmethan Köse, 23. Muhsin Yıldırım, 77. Enes İslam İlkin

Teknik Sorumlu

Ertuğrul Sağlam

Goller

Gökhan Alsan,26.dk (p), Burak Çalık,76.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Ferhat Çulcuoğlu 64.dk

Oyundan Çıkanlar

Burak Çalık 83.dk, Ferhat Çulcuoğlu 83.dk, Gökhan Alsan 65.dk, Oğuz Gürbulak 90+4.dk, Guıdo Koçer 65.dk

Oyuna Girenler

Enes İslam İlkin 83.dk, Ercan Yazıcı 83.dk, İlyas Kubilay Yavuz 65.dk, Yalçın Kılınç 90+4.dk, Ahmethan Köse 65.dk

TFF 1. Lig 16.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor169522213329
2Tuzlaspor159332720307
3Samsunspor168622215307
4Altay1592429142915
5Adana Demirspor1584326132813
6Ankara Keçiörengücü1684422122810
7Altınordu168352222270
8İstanbulspor147432415259
9Bursaspor156362826212
10Bandırmaspor166372019211
11Menemenspor16475192219-3
12Ümraniyespor16457162517-9
13Balıkesirspor15438162315-7
14Boluspor15348131813-5
15Akhisarspor15348122213-10
16Adanaspor13337172012-3
17Ankaraspor1523109249-15
18Eskişehirspor150699306-21

TFF 1. Lig 16.Hafta Fikstür

25.12.2020Altay3-1Ümraniyespor
26.12.2020Tuzlaspor4-1Altınordu
26.12.2020Balıkesirspor0-1Adana Demirspor
26.12.2020Boluspor0-2İstanbulspor
27.12.2020Menemenspor0-0Ankara Keçiörengücü
27.12.2020Akhisarspor0-1Giresunspor
27.12.2020Osmanlıspor FKSamsunspor
27.12.2020Adanaspor1-2Bandırmaspor
27.12.2020Ankaraspor1-2Samsunspor
28.12.2020BursasporEskişehirspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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