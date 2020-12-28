Ankaraspor - Yılport Samsunspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 16. hafta maçında Ankaraspor, Yılport Samsunspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Ankaraspor ve Yılport Samsunspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 16. hafta maçında Ankaraspor sahasında Yılport Samsunspor ile 27.12.2020 19:00'da karşılaştı. Osmanlı Stadı - Ankara stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Ankaraspor - Yılport Samsunspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Ankaraspor Yılport Samsunspor Maçının Özeti için Tıklayın Ankaraspor Yılport Samsunspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Osmanlı Stadı - Ankara

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

27.12.2020 19:00

Ankaraspor Yılport Samsunspor Maçının Hakemleri

Onur Özütoprak(hakem), Oğuz Terzi(1. Yardımcı Hakem), Deniz Caner Özaral(2. Yardımcı Hakem), Ozan Ergün(dördüncü Hakem)

Ankaraspor

Ankaraspor İlk 11

34. Berk Balaban, 2. Ali Ülgen, 4. Gökhan Akkan, 25. Fatih Kızılkaya, 23. Mete Çelik, 6. Mılos Stanojevıc, 61. Barış Zeren, 5. Halil İbrahim Esen, 7. Erıc Ayuk Mbu, 17. Erdem Çetinkaya, 10. Beykan Şimşek

Yedekler

1. Emre Koyuncu, 66. Levent Gülen, 40. Furkan Eliaçık, 20. Muzaffer Doğan, 21. Doğukan Efe, 94. Ali Rıza Kılıç, 28. Mehmet Tuğrul Başkan, 9. Basıt Abdulrahman Umar, 77. Bernard Bulbwa, 99. Serges Flavıer Mbılla Etame

Teknik Sorumlu

Mehmet Ak

Goller

Beykan Şimşek,40.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Beykan Şimşek 79.dk, Sarı Kart Mete Çelik 41.dk

Oyundan Çıkanlar

Barış Zeren 77.dk, Halil İbrahim Esen 83.dk, Erdem Çetinkaya 62.dk, Erıc Ayuk Mbu 83.dk

Oyuna Girenler

Doğukan Efe 77.dk, Bernard Bulbwa 83.dk, Serges Flavıer Mbılla Etame 62.dk, Basıt Abdulrahman Umar 83.dk

Yılport Samsunspor

Yılport Samsunspor İlk 11

1. Nurullah Aslan, 48. Erhan Kartal, 91. Kevın Gnonher Bolı, 89. Erkam Reşmen, 33. Rahman Buğra Çağıran, 35. Ferhat Çulcuoğlu, 8. Oğuz Gürbulak, 20. Gökhan Alsan, 9. Edwın Oppong Anane-gyasi, 7. Guıdo Koçer, 24. Burak Çalık

Yedekler

40. Ahmet Altın, 6. Yalçın Kılınç, 5. Ercan Yazıcı, 14. İlyas Kubilay Yavuz, 11. Ange Freddy Plumaın, 19. Ahmethan Köse, 23. Muhsin Yıldırım, 77. Enes İslam İlkin

Teknik Sorumlu

Ertuğrul Sağlam

Goller

Gökhan Alsan,26.dk (p), Burak Çalık,76.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Ferhat Çulcuoğlu 64.dk

Oyundan Çıkanlar

Burak Çalık 83.dk, Ferhat Çulcuoğlu 83.dk, Gökhan Alsan 65.dk, Oğuz Gürbulak 90+4.dk, Guıdo Koçer 65.dk

Oyuna Girenler

Enes İslam İlkin 83.dk, Ercan Yazıcı 83.dk, İlyas Kubilay Yavuz 65.dk, Yalçın Kılınç 90+4.dk, Ahmethan Köse 65.dk

TFF 1. Lig 16.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 16 9 5 2 22 13 32 9 2 Tuzlaspor 15 9 3 3 27 20 30 7 3 Samsunspor 16 8 6 2 22 15 30 7 4 Altay 15 9 2 4 29 14 29 15 5 Adana Demirspor 15 8 4 3 26 13 28 13 6 Ankara Keçiörengücü 16 8 4 4 22 12 28 10 7 Altınordu 16 8 3 5 22 22 27 0 8 İstanbulspor 14 7 4 3 24 15 25 9 9 Bursaspor 15 6 3 6 28 26 21 2 10 Bandırmaspor 16 6 3 7 20 19 21 1 11 Menemenspor 16 4 7 5 19 22 19 -3 12 Ümraniyespor 16 4 5 7 16 25 17 -9 13 Balıkesirspor 15 4 3 8 16 23 15 -7 14 Boluspor 15 3 4 8 13 18 13 -5 15 Akhisarspor 15 3 4 8 12 22 13 -10 16 Adanaspor 13 3 3 7 17 20 12 -3 17 Ankaraspor 15 2 3 10 9 24 9 -15 18 Eskişehirspor 15 0 6 9 9 30 6 -21

TFF 1. Lig 16.Hafta Fikstür