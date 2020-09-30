Ankaraspor'un transfer yasağı kalktı!

Geçtiğimiz sezonlarda Osmanlıspor ismini kullanan ancak bu yıl tekrar Ankaraspor ismiyle mücadele edecek olan TFF 1. Lig ekibinde transfer yasağı kalktı. Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla haberi taraftarına duyurdu.

Mehmet Emin Katipoğlu paylaşımında, "Rabbime sonsuz şükürler olsun." dedi. İşte Katipoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım:

Rabbime sonsuz şükürler olsun inşallah meşakkatli olan işin sonu hayır olur niyetimiz halis akibetimiz hayır olur inşallah.Transfer yasağımız kalkmıştır @ankaraspor2020 — Mehmet Emin Katipoğlu (@mekatipoglu) September 30, 2020

Oyuncularına olan borçları nedeniyle geçen sezonun başından itibaren transfer yasağı bulunan Ankaraspor, bu sezonun ilk üç haftasında da genç futbolcularla mücadele edip 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet almıştı.