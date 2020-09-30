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Ankaraspor'un transfer yasağı kalktı!

Bu yıl TFF 1. Lig'de mücadele eden Ankaraspor'un transfer yasağı kaldırıldı. Haberi, kulüp başkanı Mehmet Emin Katipoğlu duyurdu.

Ankaraspor'un transfer yasağı kalktı!

Geçtiğimiz sezonlarda Osmanlıspor ismini kullanan ancak bu yıl tekrar Ankaraspor ismiyle mücadele edecek olan TFF 1. Lig ekibinde transfer yasağı kalktı. Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla haberi taraftarına duyurdu. 

Mehmet Emin Katipoğlu paylaşımında, "Rabbime sonsuz şükürler olsun." dedi. İşte Katipoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım:

Oyuncularına olan borçları nedeniyle geçen sezonun başından itibaren transfer yasağı bulunan Ankaraspor, bu sezonun ilk üç haftasında da genç futbolcularla mücadele edip 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet almıştı. 

Ankaraspor'un transfer yasağı kalktı!

Onur Çelik
Spor Editörü


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