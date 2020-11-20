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  3. Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü!

Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü!

Kış aylarında olduğumuz şu vakitlerde başkent Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı. Sabah saatlerinde Polatlı ilçesinde başlayan kar yağışı vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye böyle kaydedildi.

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20 Kasım 2020 Cuma 11:51
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