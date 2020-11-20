Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü!
Kış aylarında olduğumuz şu vakitlerde başkent Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı. Sabah saatlerinde Polatlı ilçesinde başlayan kar yağışı vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye böyle kaydedildi.
18 yaşındaki gencin korkunç ölümü! Yüzme havuzunda can verdi
Trendyol Efsane Günler 2020 indirimleri | Trendyol 25-26-27 Kasım Black Friday
Alev Alev 4. bölüm fragmanı yayınlandı | Çelebi, Cemre'yi buldu mu?
Çukur 4. sezon 12. bölüm fragmanı yayınlandı | Yamaç evine dönüyor!
20 Kasım 2020 Cuma 11:51
Benzer Videolar