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  3. Anket sonuçları gerçeği ortaya koydu! Dar gelirli vatandaşlar AK Parti'yi seçti!

Anket sonuçları gerçeği ortaya koydu! Dar gelirli vatandaşlar AK Parti'yi seçti!

Erken seçim ile ilgili iddialar ortalıkta dönerken Metropoll Araştırma şirketi tarafından yapılan araştırma sonucunda dar gelirli vatandaşların hangi partiyi seçtikleri belirlendi. Yapılan oylamada vatandaşların en çok tercih ettiği parti yüzde 29.2 oyla AK Parti oldu.

Anket sonuçları gerçeği ortaya koydu! Dar gelirli vatandaşlar AK Parti'yi seçti!

MetroPoll Araştırma Şirketi, Temmuz- Ağustos ayına özel yaptığı anket sonucunda dar gelirli vatandaşların en çok tercih ettiği parti AK Parti oldu. AK Partiyi ise ikinci sırada takip eden yüzde 16.8 ile Cumhuriyet Halk Partisi olarak açıklandı.

MetroPoll Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sencar, sosyal medya hesabından dar gelirli vatandaşlar arasında yapılan anketin sonuçlarını paylaştı. Aylık geliri 3000 TL ve altı seçmenlere yönelik gerçekleştirilen araştırmada "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

Anket sonuçları gerçeği ortaya koydu! Dar gelirli vatandaşlar AK Parti'yi seçti!

AK PARTİ İLK SIRADA

Anket sonuçlarına göre tüm aylarda Ak Parti, dar gelirli vatandaşların en çok tercih ettiği parti oldu. AK Parti'yi sırasıyla Chp, Hdp, İyi Parti ve Mhp takip etti.

Anket sonuçları gerçeği ortaya koydu! Dar gelirli vatandaşlar AK Parti'yi seçti!

TEMMUZ - AĞUSTOS AYLARI OYLARI DİKKAT ÇEKTİ

AK Parti, Temmuz- Ağustos ayı içerisinde yüzde 29.2 ile listenin zirvesinde yer aldı. Aynı ay içerisinde AK Parti'yi yüzde 16.8 ile CHP, yüzde 11.8 ile HDP, yüzde 10.4 ile MHP ve yüzde 8.3 ile İYİ Parti takip etti. Kararsızların oranı da yüzde 20.1 olarak kayıtlara geçti.İşte "Dar gelirli seçmen" anketinin sonuçları:

Anket sonuçları gerçeği ortaya koydu! Dar gelirli vatandaşlar AK Parti'yi seçti!

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