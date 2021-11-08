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Anket sonucuna göre hisselerini satacağını söyleyen Elon Musk, sözünü tuttu!

Geçtiğimiz günlerde Elon Musk, Twitter kullanıcılarını ikiye bölerek "Tesla hisselerinin yüzde 10’unu satayım mı” anketi yapmıştı. Anket sonucuna göre hisselerini satacağını söyleyen Musk, sözünü tuttu.

Anket sonucuna göre hisselerini satacağını söyleyen Elon Musk, sözünü tuttu!

Hisselerini vergi ödemek için satacağını söyleyen Elon Musk, Twitter'da anket başlatmış, takipçilerinin verecekleri yanıt sonucunda Tesla hisselerinin yüzde 10'unu satacağını duyurmuştu. "Sadece hissem var ve dolayısıyla böyle bir vergiyi ödemek için de hisse satmam gerekiyor" diyen Musk, Twitter'da takipçilerine düzenlediği ankette "Gerçekleşmemiş kazancın vergi kaçırmak olduğuna dair tartışmalar devam ederken sahip olduğum Tesla hisselerinin yüzde 10’unu satayım mı” ifadelerine yer vermişti.

Anket sonucuna göre hisselerini satacağını söyleyen Elon Musk, sözünü tuttu!

TAKİPÇİLERİNDEN "SAT" YANITI GELDİ

Musk'ın takipçilerine yönelttiği anket paylaşımında, 3 milyon 500 binin üzerinde oy kullanımı gerçekleşti. Ankete katılanların yüzde 57.9'u Musk'ın hisselerini satmasını isterken, yüze 42.1'lik kesim ise olumsuz yönde oy kullandı. Bu sebeple, Musk, hisselerini satması yönünde verdiği sözü tuttu.

Tesla hisseleri haftaya sert düşüş ile başladı. Geride kalan haftayı 1.222 doların üzerinde kapatan Tesla hisseleri Nasdaq açılında yüzde 7'nin üzerinde düşerek 1.133 Dolar seviyesine indi. Daha sonra tekrar yükselişe geçen Tesla hisseleri önce 1.158 dolara ardından da 1.172 dolara çıktı. Tesla hisseleri saat 18.00 itibarıyla 1.167 dolar seviyesinde bulunuyor.

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