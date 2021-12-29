Anlam Daralması ne demek, TDK'ya göre Anlam Daralması kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Anlam daralması ne demek? Anlam daralması TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi anlam daralması kelimesi. Peki anlam daralması ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre anlam daralması nedir, anlam daralması kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ANLAM DARALMASI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Anlam daralması kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre anlam daralması kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Geniş kavramları olan bir kelimenin, bu kavramlar içinden tek bir anlam bildirmesi durumu, genel bir anlamdan özel bir anlama geçiş

