Anlam Değişmesi ne demek, TDK'ya göre Anlam Değişmesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Anlam değişmesi ne demek? Anlam değişmesi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi anlam değişmesi kelimesi. Peki anlam değişmesi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre anlam değişmesi nedir, anlam değişmesi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ANLAM DEĞİŞMESİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Anlam değişmesi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre anlam değişmesi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Anlamın daralması, genişlemesi, kayması veya bayağılaşması



ANLAM DEĞİŞMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Göl adı olan `Terkos`un, `musluk suyu` anlamında kullanılması anlam değişmesine bir örnektir.

