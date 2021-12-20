Anlam Genişlemesi ne demek, TDK'ya göre Anlam Genişlemesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Anlam genişlemesi ne demek? Anlam genişlemesi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi anlam genişlemesi kelimesi. Peki anlam genişlemesi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre anlam genişlemesi nedir, anlam genişlemesi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ANLAM GENİŞLEMESİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Anlam genişlemesi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre anlam genişlemesi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dar bir anlamda kullanılan bazı kelimelerdeki anlamın ilgili kavramlara yayılması



ANLAM GENİŞLEMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Baş kelimesinin `kafa` anlamından anlam genişlemesiyle her meslek ve kuruluştaki `üst aşama` anlamını bildirmesi gibi.

