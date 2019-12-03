Anlamlı günde anlamlı uzlaşma kararı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yapılan uzlaşma kapsamındaki edimin toplumsal barışa katkı sağladığı gibi engelli çocuklara da katkı sağladı.

Samsun'da F.K ve M.K, şüpheli S.T'nin kendilerini tehdit ettiği iddiasıyla şikayette bulundu. Şüpheli S.T. hakkında "kişilerin huzur ve sükununu bozma ve basit tehdit" suçundan Samsun Cumhuriyet Başsavcılığında soruşturma başlatıldı. Olaya konu suçun uzlaştırma kapsamında olan suçlardan olması nedeniyle Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunca yapılan görevlendirme sonucu uzlaştırmacı Mehmet Semercioğlu tarafından taraflar arasında yapılan müzakereler sonucunda şüpheli S.T'nin Samsun Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Evlerinde devlet koruması altında kalan engelli çocukların bulunduğu evde kullanılmak üzere bir adet çamaşır makinesi ve bir adet elektrik süpürgesi bağışlaması edimi ile taraflar arasındaki uzlaşma sağlandı. S.T. söz konusu çamaşır makinesi ve elektrik süpürgeyi Çocuk Evleri görevlilerine teslim etti.

Kaynak: İHA