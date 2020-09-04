Anlaşamadığı ev arkadaşının boğazını kesti!
Kâğıthane Akçay Sokak'ta yaşanan olayda 20 yaşındaki (H.D) isimli bir kişi ile ev arkadaşı arasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle ismi henüz belli olmayan ev arkadaşı, H.D isimli gence eline aldığı bıçakla saldırmaya başladı. Arkadaşını boynundan ve göğsünden yaralayan genç olay yerinden kaçarken yaralanan genç ise acı içinde sokağa fırladı. Olayı gören mahallelinin ihbarı üzerine gelen ambulans genci hastaneye kaldırırken polis ekipleri ise şüpheli ev arkadaşını yakalamak için çalışmalara başladı. Hastanede müdahale edilen H.D’nin hayati tehlikesi olmadığı ancak boğazında ve göğsünde bıçak yaraları olduğu öğrenildi.
Bursa'da kural dışı kına yapanlara ağır fatura! 75 bin lira ceza kesildi
Kastamonu'da baba dehşeti! Tartıştığı oğlunu öldürdü
Seda Sayan'dan Acun'un kanalına bomba itiraf: ''Kanalı önce ben alacaktım!''
Fatih Nurullah'ın çocuğun babasıyla yaptığı konuşmanın ses kaydı ortaya çıktı!