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Anlaşamadığı ev arkadaşının boğazını kesti!

Kağıthane'de bir genç, henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü çıkan tartışmada eline aldığı ekmek bıçağı ile arkadaşını boğazını kesip göğsünden bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci hastaneye kaldırırken polis ise olaydan sonra kaçan genç için arama çalışmalarına başladı.

Kâğıthane Akçay Sokak'ta yaşanan olayda 20 yaşındaki (H.D) isimli bir kişi ile ev arkadaşı arasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle ismi henüz belli olmayan ev arkadaşı, H.D isimli gence eline aldığı bıçakla saldırmaya başladı. Arkadaşını boynundan ve göğsünden yaralayan genç olay yerinden kaçarken yaralanan genç ise acı içinde sokağa fırladı. Olayı gören mahallelinin ihbarı üzerine gelen ambulans genci hastaneye kaldırırken polis ekipleri ise şüpheli ev arkadaşını yakalamak için çalışmalara başladı. Hastanede müdahale edilen H.D’nin hayati tehlikesi olmadığı ancak boğazında ve göğsünde bıçak yaraları olduğu öğrenildi. 

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04 Eylül 2020 Cuma 10:21
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