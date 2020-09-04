Anlaşamadığı ev arkadaşının boğazını kesti!

Kağıthane'de bir genç, henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü çıkan tartışmada eline aldığı ekmek bıçağı ile arkadaşını boğazını kesip göğsünden bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci hastaneye kaldırırken polis ise olaydan sonra kaçan genç için arama çalışmalarına başladı.