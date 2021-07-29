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Anlaşarak ayrıldıklarını açıklayan Ezgi Eyüboğlu'na Oğulcan Engin'den şaşırtıcı cevap: "Haberim yok"

Geçtiğimiz sene şubat ayından bu yana aşk yaşayan Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin ayrıldıkları iddiasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Ezgi Eyüboğlu, anlaşarak ayrıldıklarını söylerken Oğulcan Engin'den ilginç bir açıklama geldi.

Anlaşarak ayrıldıklarını açıklayan Ezgi Eyüboğlu'na Oğulcan Engin'den şaşırtıcı cevap: "Haberim yok"

2020 yılının Şubat ayında aşk yaşamaya başlayan 33 yaşındaki oyuncu Ezgi Eyüboğlu ve Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin'in ayrıldıkları iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medya hesabından sevgilisi Oğulcan Engin ile olan tüm fotoğraflarını kaldıran Ezgi Eyüboğlu bu iddiaları güçlendirmesinin ardından anlaşarak ayrıldık açıklaması yaparak ayrılıklarını kesinleştirmişti. 

"EZGİ'YE SORUN"

Futbolcu Oğulcan Engin ise sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile ayrıldıkları iddiaları hakkında, "Haberim yok. Ezgi'ye sorun" açıklamasında bulunarak akılları karıştırdı. 

Anlaşarak ayrıldıklarını açıklayan Ezgi Eyüboğlu'na Oğulcan Engin'den şaşırtıcı cevap: Haberim yok

İkili hala Instagram'dan birbirlerini takip ediyor ve Oğulcan Engin'in hesabında sevgilisiyle çekilmiş fotoğraflar duruyor.

Anlaşarak ayrıldıklarını açıklayan Ezgi Eyüboğlu'na Oğulcan Engin'den şaşırtıcı cevap: Haberim yok

Bunun üzerine güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun ne cevap vereceği merak ediliyor.

Öte yandan Ezgi Eyüboğlu, geçtiğimiz günlerde "Evlenmeyi düşünmüyoruz" açıklamasını yaparak şaşırtmıştı.

Anlaşarak ayrıldıklarını açıklayan Ezgi Eyüboğlu'na Oğulcan Engin'den şaşırtıcı cevap: Haberim yok

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