Anlaşma imzalandı! 3 ülke Türkiye'ye karşı birleşti

İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı Deniz Yetki Alanları Mutabakatı sonrası Türkiye'ye karşı birleşti. İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetiminden ilgili bakanlar, Atina’da, Doğu Akdeniz Boru Hattı Projesi’ne imza koydu.

İsrail'in doğal gazını Yunanistan üzerinden Avrupa'ya taşımaya amaçlayan Eastern Mediterannean (EastMed) ile bilinen proje için bugün İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasında anlaşma imzalandı.

"Türkiye'siz bir rota" oluşturmayı amaçlayan proje ile İsrail'den çıkarılacak doğal gazın Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İtalya üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması hedefleniyor.

"EASTMED SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL"

Rum Hidrokarbon uzmanı Haralambos Ellinas, Yunanistan, İsrail ve Rum yönetiminin, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşması sonrasında imzalanacağı açıklanan Doğu Akdeniz Boru Hattı Projesi'nin (EastMed) sürdürülebilir olmadığını söylemişti.

Projeye yatırım yapacak şirketin de bulunamadığına dikkat çeken Ellinas, "Avrupa piyasaları kaybedildi. Asya piyasaları da çok rekabetçi" demişti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ HAMİ AKSOY'DAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail'in imzaladığı "EastMed" doğal gaz boru hattı projesi ile ilgili açıklama yaptı.

Aksoy, "Türkiye'yi ve Kıbrıs Adası'nın doğal kaynakları üzerinde eşit haklara sahip olan Kıbrıs Türklerini yok sayan hiçbir proje başarılı olamayacaktır" ifadelerini kullandı.

TÜRKAKIM, EASTMED'İN BAŞARISINI ENGELLEYECEK EN ÖNEMLİ PROJE

Türkiye ile Rusya arasında imzalanan TürkAkım Projesi, EastMed'in başarısını engelleyecek en önemli proje. TürkAkım'la birlikte Rus gazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılacak.

Toplamda 31,5 milyar metreküp kapasiteli iki paralel boru hattından oluşan projeyle birlikte, Türkiye'nin doğal gaz konusunda daha fazla söz sahibi olması bekleniyor.