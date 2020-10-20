Anlaşma tamam! Yerli otomobilin bataryası Türkiye'de üretilecek

Son dakika haberi... TOGG, yerli otomobilin batarya modülünün Farasis ile yapılan anlaşma gereğince Türkiye'de üretileceğini duyurdu.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubunun (TOGG) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Planlarımız doğrultusunda adım adım ilerliyoruz. Dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis ile yaptığımız anlaşmaya göre batarya modülü ve paketini Türkiye’de üreteceğiz. Batarya tedarikinin yanında imzaladığımız kapsamlı niyet mektubu çerçevesinde Türkiye ve çevresindeki ülkeler için enerji depolama çözümlerini bir ortak girişim şirketi çatısı altında sunarak iş birliğini genişleteceğiz. Farasis ile kuracağımız ortak girişim şirketiyle Türkiye’de batarya modülü ve paketinin yanında batarya kimyası ve hücresi konusunda yetkinliklerin gelişmesine de katkı sağlayacağız." ifadelerine yer verildi.