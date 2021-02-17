Anlatıcı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Uçak Teknolojisi/Motor/Gövde/Elektrik/Elektronik Teknikeri mesleği için “3115.56” kod olarak kullanılır iken Hassas Lak Sürme Makinesi İşçisi (Baskı Silindirleri) mesleği için “8122.09” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Anlatıcı Meslek Kodu “2655.02” olarak belirlenmiştir.

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