"Anlatırsam skandal olur" Seyhan Soylu, Kıvanç Tatlıtuğ hakkında ne biliyor? Cübbeli Ahmet Hoca'ya ilan-ı aşk ederken söyledikleri kafaları karıştırdı!

Flash TV’ de ekrana gelen ve farklı formatıyla Türk televizyonlarının en olaylı programı olmayı başaran “AL SANA HABER” in her gün değişen konuk yorumcularında bugün masada Ebru Polat, Nurettin Soydan, Bahar Candan ve Dr. İsmail Bay vardı.

SEZEN AKSU YORUMU

Cüppeli Ahmet Hoca sosyal medya hesabından; “Beşerin ilk babası ve ilk peygamber Adem (a.s) ve eşi Havva Validemize cahil diyecek kadar alçalan esfeller ve Allah-u Teâlâ'nın: "Allah Âdem'e bütün isimleri (dilleri ve ilimleri) öğretti" buyruğunu bilmeyecek derecede echeller bugün toplumun en meşhur ve gözde sanatçısı olarak kabul ediliyorsa artık Allah-u Teâlâ'nın bu toplumdan razı olup olmadığını anlamak için bu kıstas yeterlidir” diyerek Sezen Aksu’ya tepki göstermişti.

Ali Babacan’ın Aksu’ ya verdiği destek sonrası Cübbeli Ahmet Hoca yine sosyal medya hesabından “Ali Babacan'ın, Sezen Aksu'nun Peygamber Atamıza ve Kıymetli Annemize yaptığı hakareti fikir özgürlüğü çerçevesinde savunan tweeti çok manidardır. Buna ancak şu yorumu yapabiliyorum; Bugün rey için ana babasını satanlar yarın yönetime gelseler düşünün neleri satarlar?” diye bir paylaşım daha yaptı.

"CÜBBELİ AHMET HOCA'NIN ZEKASINA AŞIĞIM"

Ahmet Mahmut Ünlü’nün Sezen Aksu’ya yönelik paylaşımları hakkında konuşan Seyhan Soylu; “Cübbeli çok zekice tweet atmış. Twetinde olayı Ali Babacan’ a bağlayıp çakmış. Ben böyle zekalara aşığım. ALLAH’ın emanetini nasıl güzel kullanıyor. Cübbeli Ahmet Hoca akıllı bir adam. Vallahi bekar olsan alırdım seni. Cübbeli Ahmet Hoca’nın zekasına aşığım. Ben çok yakışıklı erkek sevmem. Hayatıma yakışıklı erkekler girdi. Ama benim tercihim her zaman zeki, akıllı, bilgili erkekler dikkatimi çeker. Cübbeli de çok zeki manevralar yapabiliyor” ifadelerini kullandı.

"EVLİ OLMASA TALİP OLURDUM"

Ebru Polat’ın uyarısı üzerine ise Soylu “Peygamberden bahsetmiyorum ki. Cübbeli Ahmet Hoca sağlıklı, imanlı, zeki bir adam. Cübbeli jet ski de kullanabiliyor. Çok iyi arabada kullanabiliyor. Sosyeteden, Bürokratına, fakirinden zenginine kadar iman yolunu gösteren dinimizi sevdiren bir alim. Yeminle Cübbeli Ahmet Hoca evli, çoluğu çocuğu olmasa adama talip olurdum” deyince masadakiler şok geçirdi.

Bunun üzerine Seyhan Soylu, “Yahu bunda ne var hangi kadın imanlı, ahlaklı ve zeki ayrıca da karizmatik bir adam istemez ki? Ben eşimin Cübbeli Ahmet Hoca gibi karizmatik ve aynı vasıflara sahip bir adam olmasını isterdim" dedi.

KIVANÇ TATLITUĞ'A 'İÇİ BOŞ' DEDİ

Ebru Polat’ a dönerek “Bana yakışıklı bir adam söyler misin?” diye de soran Seyhan Soylu, Kıvanç Tatlıtuğ örneği üzerine önünde duran iki bardağı alarak yan yana koyduktan sonra boş olan bardağı göstererek “Benim gözümde bu Kıvanç Tatlıtuğ, bu da Cübbeli Ahmet Hoca. Birisi çok yakışıklı bir adam olabilir ama içi boş. Benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Ama Cübbeli engin bir derya” ifadelerini kullandı.

"BİR HAYLİ YAKINDAN TANIYORUM"

Bunun üzerine Ebru Polat; “Belki içi doludur canım. Nereden biliyorsun?” diye tepki gösterince Soylu, “Biliyorum canım. Yakından tanıyorum. Bir hayli yakından tanıyorum. Ama burada özel hayatımla ilgili daha fazla bilgi vermeyeceğim. Bak bir tane bilgi verdim. Bir haftadır manşetlerden inmiyoruz. Rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

"SKANDALA YOL AÇMAK İSTEMİYORUM"

Polat’ın ısrarlı sorularının üzerine ise Soylu, “Olmaz. Sorulunca doğru cevaplar vermek zorunda kalıyorum. İkinci bir skandala yol açmak istemiyorum” deyince masadaki herkeste bu sözler bomba etkisi yarattı.