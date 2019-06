Anna film fragmanı izle | Anna filmi ne zaman vizyona giriyor?

Bu hafta vizyona giren filmlerden birisi olan 'Anna' internette araştırılmaya başlandı. Peki 'Anna' filmi ne zaman vizyona giriyor? 'Anna' filmin konusu nedir? 'Anna' filminin fragmanı nasıl? Oyuncuları kimler? İşte cevapları.

ANNA FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRİYOR?

Anna filmi 21 Haziran 2019 itibariyle sinemalardaki yerini aldı ve izleyicisiyle buluşmak için bekliyor.

ANNA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Luc Besson, yüksek bütçeli filmi Valerian ile gişede umduğunu bulamadı. Hiç önemli değil, üzülmesin. Çünkü bazı seyirciler için hayatta paradan daha önemli şeyler vardır. Mesela Sevginin Gücü sinema tarihinin en iyileri arasındadır. Beşinci Element de öyle Nikita da. Zamanında zamanının ötesinde işler yapan Besson şimdi zamanın gerisinde kalıyor biraz. Çünkü hiçbir şey şaşırtamıyor bizi. Yönetmen şimdi Nikita-vari bir hikayeyle karşımıza çıkıyor. Çok güzel, yetenekli ve biraz da psikopat bir suikastçinin kılıktan kılığa girerek yaptığı gizli işleri izleyeceksiniz. Rus model ve oyuncu Sasha Luss’un başrolünde yer aldığı filmde genç oyuncularımızdan Cansu Tosun, usta Helen Mirren, Luke Evans ve Cillian Murphy de var.

ANNA FİLM FRAGMANI İZLE

ANNA FİLMİ HAKKINDA

Yönetmen: Luc Besson

Senaryo: Luc Besson Y



Oyuncular: Sasha Luss, Helen Mirren, Luke Evans, Cillian Murphy, Lera Abova, Alexander PtrovYapımcı: Luc Besson



Tür: Aksiyon , Gerilim



Vizyon Tarihi: 20 Haziran 2019

Müzik: Eric Serra



Yapım: 2019 - Fransa

SASHA LUSS KİMDİR?

Sasha Luss, Magadan, Magadan Oblast'ta doğdu ve genç yaşta Moskova'ya taşındı. Çocukken, mankenlik kariyerine devam etmek, zamanını yazmak ve dans etmekle uğraşmayı tercih etmiyordu. Hobisine devam etmesini önleyen bir ayak bileği yaralanması geçirmeden önce sık sık bale yarışmalarına katıldı. Annesinin arkadaşları ve hatta yabancıları Sasha'nın modelleme potansiyelini iltifat ederdi. Sasha 13 yaşındayken annesi, anında imzalandığı bir mankenlik ajansını ziyarete götürdü. Luss, büyükannesinin, modellemenin korkunç, ahlaksız bir iş olduğunu iddia ederek bu kariyer hamlesini onaylamadığını belirtti.

Luss, Chanel, Dior, Valentino, Lanvin, Dior Güzellik, Balmain, Oscar De la Renta, Max Mara, Tommy Hilfiger, LA Perla, Karl Lagerfeld, Moschino, Carolina Herrera ve Moncler gibi modaya uygun markaların kampanya reklamlarında yer aldı. .

Luss, dünyanın en etkili moda dergilerinde yer aldı. Numéro'nun kapağında dört kez, 13. yıldönümü baskısı da dahil olmak üzere Vogue Russia'nın kapağında iki kez ve ayrıca Vogue Italia'nın kapağında yer aldı. Mayıs 2015'te, Vogue China'nın kapağında belirdi. Luss, Steven Meisel, Peter Lindbergh, Karl Lagerfeld, Inez ve Vinoodh, Mert ve Marcus, Willy Vanderperre, Patrick Demarchelier, Paolo Roversi, Steven Klein gibi dünyanın en etkili moda fotoğrafçıları tarafından yakalandı ve W Magazine, Harper's Bazaar, Vogue Germany, Vogue China, Vogue Japan, Vogue Russia, AnOther Magazine, Röportaj, CR Moda Kitabı, V Magazine ve daha fazlası.

14 yaşındayken, Luss Moskova'da IQ Modelleri ile imzaladı. 16 yaşına girdikten kısa bir süre sonra, Moskova Moda Haftası İlkbahar / Yaz 2008'de ilk moda şovunda Alena Akhmadullina'ya yürüdü. Kısa bir süre sonra Rus moda endüstrisinde ün kazandı ve Vogue Russia ve L'Officiel'in birçok sayısında yer aldı. 2008'de Rusya'yı seçti. Avrupa ve New York'a uçan DNA Model Management ile DKNY ve Antonio Marras gibi tasarımcılar için defilelerde yürüdü. Bu başarılı rezervasyonlara rağmen, kariyeri devam edemedi ve eğitimini tamamlamak için Rusya'ya döndü. Luss, Paris’te Elit Model Yönetimi ve Milan’da Kadın Yönetimi’ne bir gelişme modeli olarak imza atmaya karar verdi ve 2011 yılında ana ajansı IQ Modellerinden Avant Modellere katılmak üzere ayrıldı.

2011'de Luss, Rus Lemi-Couturier Bohemique reklamında Karl Lagerfeld tarafından tespit edildi. Lagerfeld ondan çok etkilenmişti, Chanel'i Sonbahar öncesi 2012 ve Sonbahar / Kış 2012 gösterilerinde kullanmaya karar verdi. Ertesi sezon, Dior tarafından sadece İlkbahar / Yaz 2013 şovunda yürümesi için yakalandı. Prada, Valentino, Calvin Klein, Louis Vuitton ve Givenchy gibi dünyanın en prestijli markalarından bazıları için Sonbahar / Kış 2013 sezonunda 58 gösteri yürüdü. Models.com tarafından sezonun en yeni gelenlerinden biri olarak seçildi. Etkileyici pistinin varlığından sonra, Carolina Herrera, Max Mara, Valentino ve Tommy Hilfiger için reklam kampanyalarında yer almaya seçildi. Luss, kariyerinde önemli bir an olan sarı saçları olan platin sarışını ağartmaya karar verdi. Yeni bulunan elf güzelliği tasarımcılar tarafından çok beğenildi ve diğer modellere bakışını taklit etmesi için ilham verdi. Luss, 2014 İlkbahar / Yaz döneminde 53 ani gösteride yürüdü ve o anın en çok talep edilen modellerinden biri olarak konumunu güçlendirdi. 2013 yılında Glamour Russia tarafından "Yılın Modeli" onuruna layık görülmüştür.

Moda evinin İlkbahar / Yaz 2014 reklam kampanyaları için uzun süredir destekçisi Karl Lagerfeld tarafından Lanvin ve Chanel için yakalandı. Bundan kısa bir süre sonra Luss, kariyerinin en büyük işine Dior Beauty'nin yeni yüzü olarak girdi. Luss, 2014 Sonbahar / Kış Versace Jeans AD Kampanyasında başrol oynadı. Steven Meisel tarafından 2015 Pirelli Takviminde yer almak üzere seçildi.

2016'da, Luss, Mert ve Marcus tarafından fotoğraflanan LA Perla'nın Sonbahar / Kış 2016 reklam kampanyasında (Valery Kaufman ve Liu Wen ile birlikte) göründü. Ayrıca Olivier Rousteing'in Balmain Güz / Kış 2016 kampanyasındaki All Star Oyuncularında da yer aldı. Ayrıca, Kim Klein Kardashian, Kanye West, Francisco Lachowski, Joan Smalls, Jon Kortajarena, Jourdan Dunn ve Steven Klein tarafından fotoğraflanan Alessandra Ambrosio da yer aldı. Luss, IMG Modelleri ile imzalamak için Kadın Yönetiminden modelleme ajansını transfer etti.

2017'de Luss, Valerian ve Bin Gezegenlerin Şehri'nde Prenses Lihö-Minaa'yı canlandırdı. Boş zamanlarında, çok sayıda sergi açmaya ve elinden geldiğince kitap okumaya çalışıyor.

HELEN MİRREN KİMDİR?

Oscar, BAFTA, Emmy, Altın Küre ve SAG ödülleri sahibi İngiliz tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu Dame Helen Mirren, 26 Temmuz 1945 tarihinde Londra'da dünyaya geldi. Mirren ailenin üç çocuğundan ikincisidir. Katherine ("Kate") isminden kendinden iki yaş büyük bir ablası ve adı büyükbabasından gelen Peter Basil isminde bir erkek kardeşi daha bulunmakta.

18 yaşında National Youth Theatre seçmelerine katıldı ve kabul edildi. 20 yaşında Old Vic tiyatrosunda oynanan, NYT yapımı “Antony and Cleopatra” oyununda “Kleopatra”yı canlandırdı. NYT ile yaptığı çalışmalardan sonra Mirren, Royal Shakespeare Company'de (RSC)'de çalışmaya başladı. Helen Mirren “Devlet Oyunları”, “Kraliçe”, “Takvim Kızları”, “Öğretmen”, “Özel İlgi”, “2010”, “Ah Şanslı Adam!” ve daha birçok filmde rol almıştır.

LUKE EVANS KİMDİR?

Luke Evans, 15 Nisan 1979 tarihinde İngiltere, Wales, Pontypool'de ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Aberbargoed ve Güney Galler'de büyüdü. Annesinin adı Yvonne Lewis ve babasının adı David Evans'dır. Rhymney Vadisinde küçük bir kasaba olan Güney Gallerde Cardiff adındaki kasabada yaşarken 17 yaşında kazandığı Kings Cross bursu sayesinde 1996 yılında Londra'ya taşındı. London Studio Merkezinden 2000 yılında mezun oldu.

Londra'nın West End tiyatro yapımlarında birçok rol aldı.

2011 yılında "Üç Silahşörler" filminde Aramis rolünü oynarkenOrlando Bloom, Milla Jovovich, Logan Lerman, Matthew Macfadyen ile beraber rol aldı.

2013 yılında "Hızlı ve Öfkeli 6" filminde Vin Diesel, Dwayne Johnson, Paul Walker, Michelle Rodriguez ile beraber oynadı.

2013 yılında "Hobbit: Smaug'un Çorak Topraklar" filminde Ian McKellen,Martin Freeman, Richard Armitage, Benedict Cumberbatch, Evangeline Lilly, Lee Pace, Ken Stott, James Nesbitt, Orlando Bloom ile aynı kadrodaydı.

Filmleri ve Dizileri :

2015 - High Rise (Sinema Filmi)

2014 - The Hobbit: There And Back Again (Bard the Bowman) (Sinema Filmi)

2014 - Dracula Başlangıç (Vlad Tepes) (Sinema Filmi)

2013 - The Great Train Robbery (Bruce Reynolds (2 episodes, 2013)) (TV Dizisi)

2013 - Hızlı ve Öfkeli 6 (Shaw) (Sinema Filmi)

2013 - Hobbit: Smaug'un Çorak Topraklar (Bard the Bowman) (Sinema Filmi)

2012 - Kuzgun (Dedektif Emmett Fields) (Sinema Filmi)

2012 - Hobbit: Beklenmedik Yolculuk (Bard) (Sinema Filmi)

2012 - Herkes Ölecek (Driver) (Sinema Filmi)

2012 - Ashes (Sinema Filmi)

2011 - Üç Silahşörler (Aramis) (Sinema Filmi)

2011 - Ölümsüzler: Tanrıların Savaşı (Zeus) (Sinema Filmi)

2011 - Flutter (Adrian) (Sinema Filmi)

2010 - Tamara Drewe (Andy Cobb) (Sinema Filmi)

2010 - Robin Hood (Şerifin Katili) (Sinema Filmi)

2010 - Blitz (DI Craig Stokes) (Sinema Filmi)

2003 - Taboo (Billy) (Video)