Annan Mensah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Annan Mensah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Annan Mensah kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Annan Mensah ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Annan Mensah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Annan Mensah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Annan Mensah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Annan Mensah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Annan Mensah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Annan Mensah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Annan Mensah 6 Temmuz 1996 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Annan Jonathan Mensah şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Annan Mensah Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MD yapmaktadır. Annan Mensah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alashkert Yerevan futbol takımında oynamaktadır. Alashkert Yerevan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Annan Mensah'nin Alashkert Yerevan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Annan Mensah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Annan Mensah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Annan Mensah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Annan Mensah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Eylül 2017 yılında Lori Vanadzor

24 Ağustos 2019 yılında Gandzasar

30 Haziran 2020 yılında Lori Vanadzor

29 Temmuz 2020 yılında FC Urartu

1 Temmuz 2022 yılında Alashkert

Annan Mensah kimdir

Annan Mensah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Annan Mensah şuan Alashkert Yerevan takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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Annan Mensah nereli

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