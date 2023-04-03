Annas Al Hardan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Annas Al Hardan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Annas Al Hardan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Annas Al Hardan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Annas Al Hardan 3 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Suriye,Danimarka uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Annas Al Hardan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Annas Al Hardan, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Aalborg BK U19 futbol takımında oynamaktadır. Aalborg BK U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Annas Al Hardan'nin Aalborg BK U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Annas Al Hardan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Annas Al Hardan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Aalborg BK U19
Annas Al Hardan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Annas Al Hardan şuan Aalborg BK U19 takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
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