Anne adayları D vitamini eksikliğine dikkat etmeli

Gebeliğin özellikle ilk aylarında D vitamini eksikliği nedeniyle anne adaylarının bağışıklıklarının azaldığına ve bu nedenle pek çok hastalığa açık hale gelebileceklerine dikkat çeken uzmanlar; kadınların gebelik ve emzirme gibi hassas dönemlerde, kalsiyumun en zengin kaynağı olan süt, yoğurt, özellikle de peyniri uygun miktarlarda tüketmeleri ile bu risklerin azaltılabildiğine dikkat çektiler.

Sağlık ve beslenme uzmanları, gebelikte D vitamini eksikliğinin pek çok hastalık riskini artırabileceği uyarısında bulundu. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen ve ilk uygulamasına 2011 yılında başlanan "Gebelere Demir ve D Vitamini Destek" genelgesi, bu konuyu bir kez daha gündeme getirdi. Genelgeye göre, uygulanmaması gereken durumlar hariç, ayrım yapılmaksızın tespit edilen her gebeye D vitamini desteği yapılıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Muratbey Beslenme Danışmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, gebelikteki D vitamini eksikliğinin, anne karnındaki bebeği (fetüsü) olumsuz etkilediğini ve bu etkinin yaşam boyu sürebildiğini belirtti. Ayrıca bebeklik döneminde D vitamini eksikliğinin başta kemik dokusu olmak üzere birçok sistemi ilgilendiren ve "rikets" adı verilen hastalık için önemli bir risk faktörü oluşturduğuna dikkat çekti.

"Gebelik döneminde kalsiyum yetersizliğine dikkat edilmeli"

Gebelik ve emzirme dönemlerinin en önemli minerallerden birinin kalsiyum olduğunu belirten Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, "Besinlerle yeterli kalsiyum alınamadığında, kemiklerden kana kalsiyum çekilir. Çoğunlukla gebelik döneminde, özellikle de sık gebeliklerde rastlanan bu durum, kemiklerde yumuşamaya (Osteomalazi) neden olur. Kalsiyum yetersizliğinin uzun sürmesi, yaşamın ileri dönemlerinde kemik yıkımına (Osteoporoz) yol açar. Kadınların gebelik ve emzirme gibi hassas dönemlerde, kalsiyumun en zengin kaynağı olan süt, yoğurt, özellikle de peyniri uygun miktarlarda tüketmeleri ile bu riskler azaltılabilir. Besinlerde doğal olarak çok az bulunan ve güneş ışığı vitamini olarak bilinen D Vitamini, kalsiyumun kemiklere yerleşmesi için kritik bir role sahiptir. D vitamini yetersizliğinde, besinlerle alınan kalsiyum kemiklere yerleşemez. Bu durum anne karnından başlayarak, yaşamın her döneminde kemikler başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına neden olur" ifadelerini kullandı.

"D vitaminini zenginleştirilmiş besinlerle alabilirsiniz"

Peynirin, hamilelik döneminde ihtiyaç duyulan kaliteli protein, kalsiyum ve pek çok yararlı besin öğesini en iyi ve kolay bir şekilde karşılayan bir süt ürünü olduğunu vurgulayan Garipağaoğlu, D vitamininin besinlerde çok az bulunduğunu hatırlattı. Garipağaoğlu, "D vitamininin ana kaynağı güneş ışınlarıdır. Günümüzde pek çok insanın güneş ışınlarından yeterince yararlanamadığı düşünülürse, D vitamininin dışarıdan destek şeklinde ya da zenginleştirilmiş besinlerle vücuda alınması gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Kaynak: İHA