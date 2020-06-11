Anne adayları korona virüse karşı nasıl önlem alabilir

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Demir, korona virüs (COVİD 19) salgınının anne adaylarında büyük endişeye neden olduğuna dikkat çekerek, bu zor süreçte dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyardı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) hem kendileri hem de bebekleri açısından risk olup olmadığı konusunda en çok da anne adaylarında büyük tedirginliğe neden oluyor. Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Demir, hamilelerin bu süreçte korona virüse karşı alması gereken tedbirleri ve bu dönemde gebelik izlemlerinin nasıl yapılabileceği konusunda bilgiler paylaşarak, "Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ölümlere neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) korku salmaya devam ediyor. Gebelikte yaşanabilecek her türlü sorun anne ve bebeklerin sağlığı açısından önem taşıdığı için anne adaylarının da bu süreçte daha dikkatli olması gerekiyor. Bu zor günlerde anne adaylarımız mümkün olduğunca evden çıkmamalıdır. Virüsten korunmak için de gebelerimizin sosyal izolasyona dikkat etmesi ve kendilerini maksimum korumaya almaları son derece önemlidir. Bulundukları ortamı sık sık havalandırmaya dikkat etmeli, temel ve kişisel hijyen kurallarının uymalılar. Özellikle evde grip ve benzeri semptomu olan kişilerle yakın temasta bulunmamaya dikkat etmeli, özel eşyaları ortak kullanmamaya özen göstermeliler" dedi.

"Fazla kilo gebelik tansiyonu ve gebelik şekeri gibi riskleri beraberinde getirir"

'İki canlıyım" diye düşünüp gereğinden fazla yemek yemenin evde hareketsiz kalınan şu dönemde yapılacak en büyük hata olacağına dikkat çeken Dr. Demir, "Bu dönemde evde daha fazla vakit geçirdikleri için anne adaylarının yediklerine çok dikkat etmesi gerekiyor. Fazla kilo gebelik tansiyonu ve gebelik şekeri gibi riskleri beraberinde getirebilir. Bu nedenle anne adayları dengeli bir beslenme düzeni benimsemeliler" şeklinde konuştu.

Ödemin hamilelik döneminde en sık karşılaşılan problemlerden biri olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Demir, "Korona virüs nedeniyle evde kalma süresinin artışıyla beraber hareketsizlik ödem sorununa neden olabilir. Bu nedenle anne adaylarımız ödemin önüne geçmek amacıyla evin içinde hareketsiz kalmamaya dikkat etmeli ve ev içerisinde kısa yürüyüşler ve hafif egzersizler yapmaya, yemeklerde özellikle fazla tuz kullanmamaya, günde 10 bardak su içmeye dikkat etmeliler" ifadelerini kullandı.

Yrd. Doç. Dr. Demir, anne adaylarını hem kendi hem de bebeklerinin sağlığı için zorunlu olan tarama testleri ve kontrollerini ertelememeleri konusunda uyararak, "Sağlık ihmale gelmez. Bu nedenle Gaziantep Özel ANKA Hastanesi olarak dünyayı etkisi altına alan COVID- 19 salgını nedeniyle hastalarımız için yeni bir sağlık hizmeti sistemini hayata geçirdik. Online Doktor Hizmetleri ile sağlık ihtiyaçlarınız için kolay ve hızlı görüntülü görüşme ile muayene ve tetkik hizmetlerini evde almanızı da sağlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA