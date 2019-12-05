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  3. Anne çığlık çığlığa yardım istedi! Vatandaşlar yardıma koştu

Anne çığlık çığlığa yardım istedi! Vatandaşlar yardıma koştu

Denizli Merkezefendi'de bulunan bir evde yangın çıktı. Dumandan etkilenen anne ve 4 çocuğu hastanede tedavi altına alındı.

Anne çığlık çığlığa yardım istedi! Vatandaşlar yardıma koştu 115

Yangın, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi'ndeki üç katlı evin orta katında çıktı.