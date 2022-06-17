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Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören anne ve çocukların karne heyecanı

Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören bin anne ve çocuk bugün karne heyecanı yaşadı. Karne törenine Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da katılım gösterdi.

Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören anne ve çocukların karne heyecanı

2014 yılında Tuzla'da başlatılan ve toplam 8 ayrı merkezde 3-6 yaş arasındaki çocukların eğitim aldığı, annelerin de seçtikleri alanlar üzerine eğitim gördükleri Tuzla Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde yılın son günü dolayısıyla karne töreni düzenlendi. Bu sene toplamda bin çocuk ve bin anne eğitim merkezinden mezun olurken, anneler başkan Yazıya teşekkür ederek hediye takdim ettiler. 

AÇEMLİ ANNELERDEN BAŞKAN ŞADİ YAZICIYA BABALAR GÜNÜ HEDİYESİ

Yayla Anne Çocuk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı katıldı. Başkan Yazıcı anne ve çocuklarına karnelerini verirken tek tek sohbet etti. AÇEM’li annelerde Başkan Yazıcı’ya hem teşekkür hem de babalar günü hediyesi verdiler.

Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören anne ve çocukların karne heyecanı

 

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