Anne Eli’nde yemek servisi 2 Mart’ta yeniden başlıyor

İzmit Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine yönelik başlatılan "Anne Eli" ücretsiz yemek projesi ara tatilin ardından 2 Mart'ta yeniden başlayacak.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından Kocaeli'de öğrenim gören üniversite öğrencilere yönelik hayata geçirdiği ücretsiz yemek hizmeti projesi Anne Eli, ara tatil sonrası yeniden hizmetini sürdürecek. Ara tatil dönemiyle bir süre ara verilen proje, 2 Mart'ta yeniden başlayacak. Proje ile öğrenciler, İzmit Ayazma Kültür Merkezi'nde hafta sonu dâhil her gün 18.00-20.00 saatleri arasında ücretsiz yemek yiyebiliyor.

Proje, üniversite eğitim-öğretim yılı içerisinde ara tatil dönemi dışındaki her gün devam edecek. Üniversite öğrencileri için başlatılan ücretsiz yemek desteğinden yararlanacak gençlerin, üniversite öğrenci kimliklerini göstermeleri yeterli oluyor.

Kaynak: İHA