İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatleri arasında yer alan 0-4 yaş arası çocuk sahibi annelerin toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanması için İBB Meclisine sunulan teklif 17.07.2020 tarihli karar doğrultusunda kabul edilmişti. Bu kapsamda Anne Kart başvurusu nasıl yapılır? Anne Kart kullanma şartları nelerdir?İBB Anne Kart nereden alınır? sorularının cevapları merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

İBB MECLİSİNİN ALDIĞI KARAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin almış olduğu 17.07.2020 tarihli kararı doğrultusunda, İstanbul’da ikamet eden 0-4 yaş arası çocuk sahibi anneler, İstanbul il sınırları içerisinde toplu ulaşımda ücretsiz olarak seyahat edebilecekler. Bu karar çok sayıda anneyi sevindirirken kartı almak için birtakım işlemleri gerçekleştirmek gerekiyor.İşte yapmanız gerekenler...

ANNE KART KULLANIM ŞARTLARI

Anne Kart’ınızla şehir içi ulaşımda ücretsiz etmek için kullanabilirsiniz. Ayrıca içerisine bakiye yüklemeniz durumunda; Beltur, BNB (bisiklet), Sosyal Tesisler, İspark, İsper, Migros, Hamidiye Otomatları ve İtaksi gibi sosyal alanlarda harcama ya da ödeme işlemlerinizi kolaylıkla yapabileceğiniz para kart’ı olarak da kullanabilirsiniz.

ANNE KART BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İstanbul Kart internet sitesinden kart başvurusuna ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Anne Kart başvurunuzu https://www.istanbulkart.istanbul/anne-kart web sitemizdeki şimdi başvur butonunu tıklayarak online işlemler menüsünden kolayca yapabilir ve tercih edeceğiniz, size en yakın İstanbulkart Başvuru Merkezinden Anne Kart’ınızı teslim alabilirsiniz."

İBB ANNE KART NEREDEN ALINIR?

İBB Anne Kart başvurusunun ardından kartı çıkan kişiler, kartını tercih edeceği en yakın İstanbulkart Başvuru Merkezinden alabilecekler.